Thủ tướng: Ở đâu nhân dân gặp thiên tai, dịch bệnh, ở đó có bộ đội giúp dân

Sáng 23/6, tại Hà Nội, phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nêu rõ “ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân”. Trong thời bình, phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy và tỏa sáng.







Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội - Ảnh: VGP/Quang Hiếu





Bộ Quốc phòng là đơn vị điểm đầu tiên được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chọn tổ chức Hội nghị thi đua.



Cùng dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng.



Tham dự Đại hội có 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020; đại biểu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.



Theo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng toàn quân giai đoạn 2015-2020 với tiêu đề “Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đã có trên 1,5 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh; riêng ở cấp Bộ Quốc phòng, đã thẩm định, xét và đề nghị khen thưởng 328.070 lượt tập thể, cá nhân.



Đại hội xác định chủ đề xuyên suốt của Phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2020-2025 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.







Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đây là hoạt động thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.



Các phong trào thi đua yêu nước luôn là hoạt động quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của quân đội ta. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.



Qua phong trào thi đua đã động viên cổ vũ các cán bộ, chiến sĩ, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời biên giới, hải đảo, nhất là lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, hải quân, đang ngày đêm kiên cường bám trụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển và ngư dân kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta.



Thủ tướng nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.



“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại bất cứ nơi đâu, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Tổ quốc, với truyền thống “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân”, Thủ tướng nói. Ngoài làm tốt công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quân đội của chúng ta cũng là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... Đặc biệt, trong suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, toàn quân đã thực hiện, quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, chủ động huy động lực lượng, trang thiết bị để cùng cả nước làm tốt công tác phòng, chống dịch.



Thủ tướng bày tỏ xúc động trước những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa của những anh Bộ đội Cụ Hồ hằng đêm ngủ ngoài rừng, canh giữ vững chắc tuyến biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh, nhường chỗ ngủ, tận tình chăm sóc người dân tại các điểm cách ly. Thậm chí có những đồng chí có người thân trong gia đình mất mà không thể về được vì còn đang làm nhiệm vụ… Những kết quả quan trọng đạt được của nước ta trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua có sự tham gia tích cực, trách nhiệm, đóng góp quan trọng của lực lượng quân đội. Qua đó chúng ta càng khẳng định một chân lý: Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân. Có thể nói, trong thời bình, phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy và tỏa sáng.



Chúc mừng 300 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân 5 năm qua, Thủ tướng cho rằng, đây thực sự là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa thi đua quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.





Tại Đại hội, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, hiệu quả, thiết thực hơn nữa.



Các cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và "Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua".



Thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tổ chức lực lượng, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội. Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính nhằm không ngừng nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, không ngừng học tập, nắm vững và làm chủ vũ khí, trang thiết bị hiện đại, thực hiện giữ tốt dùng bền, an toàn, tiết kiệm.



Công tác thi đua trong quân đội phải góp phần nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm phát triển mạnh công nghiệp quốc phòng, nhất là vũ khí công nghệ cao.



Thực hiện phong trào thi đua phải toàn diện, liên tục và thường xuyên. Cần xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, thiết thực, gắn với lợi ích tập thể, đáp ứng nguyện vọng của bộ đội ta. Xây dựng tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân đều có động cơ quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua. Phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội phải thể hiện tinh thần xung kích, là phong trào hành động cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, thể hiện sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội ta. Tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác, đồng thời tích cực giúp dân phòng chống, khắc phục thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cơ sở, tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng, hiệu quả và thiết thực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời kỳ mới.



Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiên tiến, coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt theo phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, học tập những tấm gương hy sinh anh dũng, quên mình vì nhân dân, vì nước, làm ngời sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần và luôn thực hiện tốt 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật đối với quân nhân.



Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thi đua, khen thưởng của quân đội nói chung và phong trào thi đua quyết thắng nói riêng phải góp phần giúp cho bộ đội ta và tất cả chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.







Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc - Ảnh: VGP/Quang Hiếu





Thi đua xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong quân đội, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Chúng ta cần phải thực hiện tốt, xây đi đôi với chống, lấy xây làm nhiệm vụ cơ bản, ngăn ngừa những sai phạm để quân đội ta thực sự trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.



Thủ tướng nêu rõ, phong trào thi đua không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc mà còn thể hiện khát vọng được cống hiến vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn đánh giá cao và rất kỳ vọng vào phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của quân đội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phong trào thi đua quyết thắng toàn quân phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.



Với niềm phấn khởi, tự hào, Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng sau Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X này, với khí thế mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, tiếp tục là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta không ngừng phấn đấu, vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

