Đồng chí Trần Quốc Hương, tấm gương sáng để lại

Tổ chức chu đáo và trang trọng lễ viếng đồng chí Trần Quốc Hương



Chiều 15-6, tang lễ của đồng chí Trần Quốc Hương (Mười Hương), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước, diễn ra chu đáo và trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM).



Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ ngày 15-6 đến hết ngày 16-6. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng ban lễ tang. Kính cẩn dâng nén hương đầu tiên là gia đình, họ hàng nội ngoại đồng chí Trần Quốc Hương; bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi về cõi vĩnh hằng của người ông, người cha, người thân trong gia đình.



Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu, vào viếng đồng chí Trần Quốc Hương. Chia buồn cùng gia quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Trần Quốc Hương. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gửi vòng hoa kính viếng.



Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, Đoàn Quốc hội, do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu, cùng các thành viên, tới dâng hương viếng đồng chí Trần Quốc Hương. Dẫn đầu Đoàn Chủ tịch nước là đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến tiễn biệt một nhân cách lớn - Mười Hương.



Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu, vào viếng đồng chí Trần Quốc Hương.



Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu đến viếng. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, gửi vòng hoa viếng.



Gia đình đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đến viếng, thành kính dâng hương chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương.