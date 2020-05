Lực lượng Công an khắc ghi lời Bác dạy

(GLO)- Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xem đây là “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Từ đó, từng cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm với công việc, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn xác định thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, song hành cùng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và nhiệm vụ chuyên môn. Việc học tập và làm theo Bác nhằm góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Ảnh: L.V.N

Triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Qua đó, việc rèn luyện tư thế, tác phong, thái độ ứng xử có văn hóa của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”… được nêu cao. Điển hình như vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 19-3-2020, tại khu vực núi Jơ Mông giáp ranh giữa xã Hà Ra và xã Lơ Pang (huyện Mang Yang), với tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn gian khổ, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Công an bắt giữ 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo “Hà Mòn” lẩn trốn trong rừng hoạt động chống phá chính quyền. Chiến công thầm lặng này đã làm thất bại âm mưu của bọn phản động FULRO lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời giúp quần chúng nhân dân yên tâm lao động sản xuất, không nghe theo lời xúi giục của bọn phản động. Với thành tích này, lực lượng Công an đã được Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng vào ngày 27-3.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Ảnh: L.V.N

Bên cạnh đó, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cũng dũng cảm, khôn khéo, bám sát địa bàn với quyết tâm triệt phá, bóc gỡ các đối tượng phạm tội. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ hơn 114.000 gói thuốc lá các loại, 2 ô tô, khởi tố 8 đối tượng. Trung tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế-chia sẻ: “Đẩy mạnh học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với các vụ án liên quan đến đường dây buôn lậu, các trinh sát đã phải bám nắm địa bàn vô cùng vất vả, chủ động lên kế hoạch trước hàng tháng trời mới có thể “cất lưới” thành công”.

Theo Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhiều năm qua, Công an tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, tạo môi trường ổn định thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng phát triển. Qua các phong trào thi đua, trong lực lượng Công an tỉnh đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng, nhân dân tin yêu. “Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2019-2020 với chủ đề “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Công an Gia Lai vì cuộc sống bình yên của nhân dân”, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-Đại tá Rah Lan Lâm cho biết.