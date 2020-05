Lê Trung A-Bí thư chi bộ miệng nói, tay làm

(GLO)- Hơn 15 năm qua, ông Lê Trung A được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê. Trên cương vị này, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và nâng cao đời sống người dân. Năm 1988, sau khi xuất ngũ, ông Lê Trung A trở về tham gia công tác xã hội tại địa phương và lần lượt giữ các chức vụ như: Trưởng Công an xã, Phó Chủ tịch HĐND xã… Năm 2004, vừa về hưu, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ thôn An Điền Nam và đảm nhiệm cương vị này suốt từ đó đến nay.

Ngoài việc tích cực tham gia các phong trào của địa phương, Bí thư chi bộ Lê Trung A còn luôn gần gũi với người dân trong các hoạt động cũng như đời sống hàng ngày. Ông tâm sự: “Tôi nghĩ bản thân luôn nêu gương và tận tâm thì sẽ được người dân tin tưởng, ủng hộ. Làm những việc có lợi cho dân vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui của tôi. Việc này đòi hỏi sự năng động, kiên trì, làm sao nói với dân phải có sức thuyết phục, để nhân dân nghe theo; đồng thời phải luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân”. Với tâm niệm ấy, từ khi đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ thôn, ông đã cùng các đồng chí trong chi ủy, chi bộ sâu sát lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tìm hiểu, động viên, chia sẻ, bàn bạc giải quyết thấu tình đạt lý và vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Nhờ những đóng góp của ông Lê Trung A (bìa phải) mà diện mạo thôn An Điền Nam (xã Cửu An, thị xã An Khê) có nhiều khởi sắc. Ảnh: T.D

hôn An Điền Nam hiện có 385 hộ với 1.615 khẩu. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng trước đây, hầu hết các hộ chưa mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cây trồng, vật nuôi... nên thu nhập còn bấp bênh, không ổn định. Từ thực tế đó, ông Lê Trung A đã vận động người dân tăng gia sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, ông tích cực tìm hiểu và khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn các giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu để đưa vào sản xuất. Qua đó, người dân trong thôn đã bước đầu chú trọng phát triển các mô hình trồng keo, bạch đàn. “Riêng trong 5 năm vừa qua, người dân trong thôn đã phát triển trồng các loại cây có múi đạt hiệu quả cao như: quýt đường, bưởi da xanh, mít Thái, cam sành, na… Ngoài ra, các hộ đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Hiện tổng đàn gia súc trong thôn khoảng gần 1.000 con, gia cầm gần 4.000 con. Nhìn chung, đời sống người dân đã được cải thiện đáng kể”-Bí thư chi bộ thôn An Điền Nam cho biết.

Hiện nay, thôn An Điền Nam có 30 hộ giàu (chiếm 8,7%), 145 hộ khá (chiếm 37,7%), 194 hộ trung bình (chiếm 50%) và chỉ còn 5 hộ nghèo (chiếm 1,3%), 11 hộ cận nghèo (chiếm 2,8%). Có được kết quả này không thể không kể đến sự góp công của Bí thư chi bộ thôn. Ông Võ Văn An (thôn An Điền Nam) cho hay: “Hơn 15 năm đảm nhận cương vị Bí thư chi bộ, ông Lê Trung A luôn được người dân tin yêu, quý mến. Ông luôn tận tâm, nhiệt huyết, luôn lắng nghe ý kiến của người dân, vận động nhân dân đoàn kết tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới”.

Ông Lê Trung A (bên trái ảnh) có hơn 15 năm gắn bó với cương vị Bí thư Chi bộ thôn An Điền Nam. Ảnh: T.D

Người dân thôn An Điền Nam lâu nay đã quá quen thuộc với hình ảnh người Bí thư chi bộ không quản ngại khó khăn rong ruổi khắp thôn, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện các phong trào của địa phương. Mới đây, ông vận động các hộ dân đóng góp 220 ngày công xây dựng tường rào trụ sở thôn, nạo vét kênh mương, dọn dẹp các tuyến đường, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 2 hộ chính sách trong thôn…

Song song với việc vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, Bí thư chi bộ Lê Trung A rất chú trọng công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Vì thế, chi bộ thôn An Điền Nam liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và là một điển hình về phát triển đảng viên mới ở xã Cửu An. Chi bộ thôn hiện có 23 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên trẻ. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã kết nạp được 3 quần chúng ưu tú vào Đảng. Nói về những cách làm hay trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, Bí thư chi bộ thôn chia sẻ: “Quá trình thực hiện, chúng tôi chú trọng lựa chọn đúng đối tượng để đưa vào nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Quan trọng nhất là giao nhiệm vụ để thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn… giúp quần chúng ưu tú xác định đúng đắn động cơ, tích cực rèn luyện phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Song song với đó, chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân”.

Ông Trần Công-Bí thư Đảng ủy xã Cửu An: “Ông Lê Trung A không chỉ là Bí thư chi bộ “miệng nói, tay làm” mà còn là người “truyền lửa” cho các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, được người dân tin yêu. Với vai trò là người đứng đầu chi bộ thôn, ông luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân để có giải pháp tháo gỡ. Ông cũng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, tạo sức thu hút để quần chúng cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn”.