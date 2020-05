Học Bác để luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân

(GLO)- Bằng những hành động cụ thể, cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) luôn học Bác ở tinh thần gần dân, lắng nghe nguyện vọng chính đáng để giúp dân trong khả năng có thể, qua đó không ngừng củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân trên vùng biên giới.

Gắn bó với cơ sở

Những ngày này, thấy gia đình anh Rơ Lan Tian (làng Nú) đang làm sân bê tông trước nhà, Trung úy Hoàng Văn Thủy-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng-tranh thủ thời gian đến phụ giúp. Vừa đẩy chiếc xe rùa đầy đá, anh vừa trò chuyện, thăm hỏi gia đình từ việc chăm sóc cây điều, cây mì đến năng suất, giá bán... Anh Tian chia sẻ: “Bộ đội Biên phòng thường xuyên ghé nhà mình, gặp việc gì thì giúp việc đó. Năm ngoái, mình xây nhà mới, anh em Biên phòng đều xuống giúp tháo dỡ nhà cũ, làm hàng rào, đào hố rác... Vì vậy, ở đây ai cũng yêu quý Bộ đội Biên phòng”.

Trung úy Hoàng Văn Thủy giúp gia đình anh Rơ Lan Tian (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) làm sân bê tông. Ảnh: A.H

Thiếu tá Nguyễn Văn Bằng-cán bộ Biên phòng tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã đang nhận giúp đỡ 7 hộ, chủ yếu là hộ nghèo, gia đình có công trên địa bàn 3 làng: Tung, Nú và Sơn. Mỗi tuần anh sẽ đến thăm 2-3 hộ, có khi giúp họ sửa lại hàng rào, đào hố rác hoặc đơn giản chỉ là thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các gia đình giữ gìn vệ sinh nhà cửa... Thiếu tá Bằng cho hay, trong số 7 gia đình nói trên, anh đặc biệt quan tâm đến hộ ông Rơ Mah Tôn ở làng Tung vì đây là hộ nghèo, lại thường xuyên đau ốm. Anh dành thời gian ghé thăm ông Tôn nhiều hơn, thỉnh thoảng lại mua cho gia đình vài ký gạo hoặc chai nước mắm, bịch cá khô.

Chỉ tính riêng năm 2019, các đảng viên của đơn vị đã tham gia hơn 200 ngày công để giúp các gia đình nhặt hạt điều, gặt lúa, sửa nhà, làm hàng rào, làm chuồng trại chăn nuôi, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh... Bằng những việc làm thiết thực, từ năm 2017 đến nay, các đảng viên trong Đảng bộ đã giúp 3 hộ thoát nghèo bền vững và hiện tại tiếp tục giúp đỡ hộ bà Rơ Lah H’Ven và ông Rơ Mah Blub (đều ở làng Tung).

Nói đi đôi với làm

Cùng với việc phân công 32 cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ 147 hộ dân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Ia Nan còn phát huy tốt vai trò của các đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng. Những đảng viên “Quân hàm xanh” đã tích cực tham mưu giúp chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở thôn, làng... Thiếu tá Trần Văn Hành-Đội phó Đội Phòng-chống ma túy và tội phạm-tham gia sinh hoạt tại chi bộ làng Nú cho biết: Chi bộ có 16 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên miễn sinh hoạt do tuổi cao, sức yếu. Ngay khi được phân công về sinh hoạt tại chi bộ (năm 2017), Thiếu tá Hành đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về việc đảm bảo đúng, đủ số lượng đảng viên, thời gian sinh hoạt, việc ghi chép, quản lý sổ sách... Bên cạnh đó, anh cùng với các đảng viên trong chi bộ còn trực tiếp xuống từng gia đình, nhắc nhở thanh-thiếu niên về việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ, giữ gìn an ninh trật tự làng.

Đảng viên Biên phòng luôn gần dân, sát dân và tuyên truyền, vận động. Ảnh: A.H

Ông Phạm Tiến Văn-Bí thư chi bộ thôn Ia Nhú-cho biết: Thượng úy Trần Đình Nghĩa-nhân viên Đội Phòng-chống ma túy và tội phạm-trong các buổi sinh hoạt đều nêu lên nhiều ý kiến bám sát với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt là luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình có rẫy gần khu vực đường biên, mốc giới nêu cao cảnh giác, không xâm lấn, không tiếp tay hay che giấu tội phạm.

Trao đổi với P.V, ông Rơ Châm Tưng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Nan-cho biết: “Có 9 đảng viên của Đảng bộ Đồn Biên phòng Ia Nan đang tham gia sinh hoạt tại 9/9 chi bộ thôn, làng. Các đảng viên luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình và tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nhờ đó chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên”. Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã, Bộ đội Biên phòng luôn “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, từ đó tham gia tích cực cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Thời gian này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan cũng như các đơn vị đứng chân trên địa bàn đang nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân nỗ lực phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6% và đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.