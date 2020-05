An Khê đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền ở thị xã An Khê triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Không ít tấm gương điển hình xuất hiện và nhiều phong trào có sức lan tỏa đã tạo nên những chuyển biến rõ nét tại địa phương.

Những tấm gương tiêu biểu

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tú An là một trong những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2012, bà Thu đã vận động 8 cơ sở xay xát trên địa bàn xã cho đặt 8 “Hũ gạo tình thương”. Mỗi người dân khi đến xay xát gạo ở các cơ sở này tự nguyện ủng hộ bằng cách bỏ vào hũ một ít gạo. Cuối tháng, bà Thu đến nhận gạo rồi hỗ trợ cho những hoàn cảnh kém may mắn ở xã Tú An, mỗi người 10 kg. Qua 8 năm, “Hũ gạo tình thương” đã giúp đỡ thường xuyên cho 10 đối tượng mồ côi, neo đơn, người tàn tật và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hưởng ứng cách làm của bà Thu, hàng trăm lượt hộ dân đã nhiệt tình ủng hộ. Bà Nguyễn Thị Trực-chủ cơ sở xay xát ở thôn Cửu Đạo-chia sẻ: “Chúng tôi đồng ý cho bà Thu đặt “Hũ gạo tình thương” ở đây từ năm 2012 vì nhận thấy tấm lòng đáng quý của bà và lợi ích mà mô hình này mang lại. Người dân cũng hưởng ứng rất nhiệt tình, mỗi lần đi xát gạo đều trích vài ba lon bỏ vào hũ. Vụ nào được mùa thì họ ủng hộ nhiều gạo, mất mùa thì cho ít lại. Riêng gia đình tôi tháng nào nhận thấy số lượng gạo trong thùng còn vơi cũng múc gạo nhà đổ thêm cho đầy”.

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang) nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh “Hũ gạo tình thương”, năm 2014, bà Thu còn vận động nhân dân trên địa bàn xây dựng 1 “Tủ thuốc nhân đạo” đặt tại Trạm Y tế xã và duy trì tới tận bây giờ. Những năm qua, tủ thuốc này đã giúp ích cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là bà con dân tộc thiểu số ở 3 làng: Pơ Nang, Hòa Bình và làng Nhoi mỗi lúc ốm đau, hoạn nạn. Ngoài ra, bà Thu còn tự bỏ tiền túi mua sổ khám-chữa bệnh và ép nhựa thẻ bảo hiểm y tế cho hàng trăm người dân. Trước đó, với vai trò nhân viên y tế thôn, bà Thu đã chung tay xóa bỏ nhiều hủ tục trong đồng bào Bahnar tại địa phương như: sinh đẻ tại nhà, cúng Yàng để chữa bệnh hoặc khi sinh khó... “Tôi học đức tính yêu thương con người của Bác Hồ nên gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể. Giúp được bà con lúc khó khăn, hoạn nạn, tôi vui lắm! Đây cũng là cách giáo dục thế hệ trẻ biết yêu thương con người hơn, sống có ích hơn cho xã hội”-bà Thu bộc bạch.

Tương tự, cựu chiến binh Võ Đình Thiên (tổ 3, phường Ngô Mây) cũng là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Thiên luôn tích cực lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện gia đình ông sở hữu 7 ha đất trồng hoa màu, cây ăn quả và trồng rừng với thu nhập bình quân khoảng 500-600 triệu đồng/năm. Không những thế, ông còn tạo việc làm ổn định cho 7-20 người dân sinh sống xung quanh vườn rẫy của mình với mức tiền công 200 ngàn đồng/ngày; đồng thời, giúp đỡ nhiều hội viên cựu chiến binh cùng phát triển kinh tế bằng hình thức hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất... Ông Thiên cho biết: “Là cựu chiến binh, tôi luôn cố gắng phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ trong lao động và cuộc sống; sống hòa đồng, giản dị với mọi người. Bản thân tôi đang có điều kiện kinh tế tốt hơn nên sẵn sàng giúp đỡ anh em mọi lúc, mọi nơi trong khả năng của mình”.

Các cấp hội cựu chiến binh đến thăm mô hình sản xuất của ông Võ Đình Thiên. Ảnh: M.T

Tại Đảng bộ xã Tú An, việc học tập và làm theo Bác thời gian qua cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật nhất là việc đoàn kết toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới và đã “về đích” vào cuối năm 2018. Bên cạnh việc nỗ lực duy trì, củng cố các tiêu chí nhằm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã cũng đang tập trung mọi nguồn lực, huy động sức dân để xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; vận động nhân dân chuyển đổi hơn 200 ha mía sang các loại cây ăn quả và hoa màu; áp dụng hình thức tưới tiết kiệm nước cho 500 ha cây trồng các loại; vận động người dân làng Pơ Nang thành lập tổ hợp tác trồng cây dược liệu, góp phần giúp bà con từng bước giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đều xác định các nội dung đột phá trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc học tập và làm theo gương Bác đã có những chuyển biến rõ nét, nhất là công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được thực hiện nghiêm. Cùng với đó, thị xã đã xây dựng nền hành chính công theo hướng phục vụ, cải cách mạnh thủ tục hành chính; xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; rà soát giải quyết cơ bản, dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện kéo dài; đối thoại với nhân dân để tháo gỡ các điểm nóng, khó khăn, vướng mắc. “Thị xã cũng đã công khai chương trình công tác năm, số điện thoại của Bí thư Thị ủy để Ủy ban MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát; đồng thời phản ánh các ý kiến qua số điện thoại người đứng đầu, tạo hiệu ứng tốt trong việc tiếp cận và xử lý thông tin nhanh. Các kỳ họp HĐND được truyền thanh trực tiếp, thiết lập đường dây nóng... được đông đảo cử tri quan tâm, tham gia góp ý cho kỳ họp cũng như cho hệ thống chính trị, qua đó đã thực sự phát huy dân chủ. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện quyết liệt và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), đã sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố từ 90 còn 60 đơn vị; sáp nhập các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; giải thể các đơn vị làm việc kém hiệu quả. Việc này đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và hệ thống chính trị, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-Bí thư Thị ủy An Khê thông tin.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu (trái) nhận phần gạo ủng hộ từ chủ cơ sở xay xát. Ảnh: M.T

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Song song với đó, công tác tuyên truyền về chỉ thị này cũng được thực hiện thường xuyên, lồng ghép với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo. Qua kiểm tra, đa số đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc các nội dung như: xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng và thực hiện theo chủ đề; bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ...

Riêng trong năm 2020, với nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thị xã An Khê cũng đã đề ra kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh triển khai thực hiện. “Năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp. Vì thế, Ban Thường vụ Thị ủy luôn xác định vai trò của nhân dân trong góp ý xây dựng văn kiện đại hội là vô cùng quan trọng. Thị xã đã thường xuyên thực hành dân chủ, để nhân dân tham gia bàn bạc thảo luận về định hướng, chủ trương lớn mà văn kiện dự thảo, nhất là phát huy nội lực trong phát triển kinh tế, xây dựng đô thị, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử của vùng đất Tây Sơn Thượng đạo; phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Bên cạnh đó, chú trọng công tác cán bộ để có đề án nhân sự tốt, chọn lựa cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng thị xã xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh”-Bí thư Thị ủy An Khê cho hay.