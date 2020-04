Phòng An ninh đối nội xứng danh anh hùng-Kỳ 2: Những trận đánh hợp đồng ngoạn mục

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của các đối tượng FULRO sống lưu vong tại Mỹ, Prông-kẻ tự xưng là Trưởng vùng FULRO cầm đầu hoạt động các xã Nam Đak Đoa và Bắc Chư Sê không chịu thừa nhận thất bại của đồng bọn mà luôn móc nối với các đối tượng khác để chống phá Nhà nước ta, nhất là kêu gọi biểu tình bạo loạn nhân dịp hội nghị APEC 14 (tháng 11-2006).

Prông là đối tượng cực kỳ tinh quái, luôn đề cao cảnh giác. Hắn ẩn nấp trong rừng nhưng luôn luôn thay đổi nơi ở và quy luật đi lại, ngay cả đồng bọn cũng khó tiếp cận được. Do vậy, việc truy tìm và bắt giữ Prông là điều không dễ dàng. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Ban chuyên án đã quyết định dựng một kế sách đánh khác làm cho Prông hoàn toàn bất ngờ và bị động. Đó là trinh sát dùng “bẫy”, rung ở một số khu vực thỉnh thoảng có bóng dáng tên này xuất hiện nhưng thực chất là lừa cho Prông đi theo hướng Đức Cơ. Đúng như kế hoạch, tối 18-8-2006, các trinh sát của Bộ Công an và Công an tỉnh cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động đã bắt sống Prông cùng một số đối tượng đang bí mật luồn rừng vượt biên qua Campuchia.

Khi Prông và một số đối tượng cầm đầu bị bắt, Công an tỉnh đã phát động tuyên truyền để mọi người dân thấy những việc làm sai trái của những tên cốt cán FULRO này. Đồng thời khẳng định, khi những tên cốt cán FULRO đã bị bắt thì không gì có thể ngăn cản được lực lượng chức năng chặn đứng hoạt động của những tên còn lại. Kết thúc chuyên án trên, lực lượng Công an đã bắt 16 đối tượng, vận động 6 đối tượng ra đầu thú, đấu tranh bóc gỡ 59 cơ sở trong làng và nhất là vận động được 43 đối tượng đã nuôi giấu toán Prông ra trình diện, nhận lỗi với nhân dân và cam kết không tái phạm.

Dẫn giải 2 đối tượng trong tổ chức FULRO lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” trốn ra rừng hoạt động về cơ quan chức năng. Ảnh: D.A

Chưa dừng lại ở đây, qua các biện pháp công tác, trinh sát phát hiện Rmah Ngăk ở huyện Ia Grai được những tên cầm đầu FULRO ở Mỹ gồm: Ama Oanh, Puih Hlul, Rah Lan Hre, Ama Rơ Chel giao nhiệm vụ chỉ huy phát triển lại lực lượng FULRO tại Ia Grai và Đức Cơ. Cũng qua công tác trinh sát, ta phát hiện tên Ngăk đã xây dựng được 3 khung ngầm FULRO cấp xã, 8 khung FULRO cấp làng và khống chế hơn 100 người tham gia hoạt động cho chúng. Không để chúng có cơ hội hoạt động chống phá cách mạng và gây khó khăn cho đời sống nhân dân, Ban chuyên án đã “tương kế tựu kế” áp dụng các biện pháp phù hợp để bắt nhóm này. Công tác đầu tiên là sau khi nắm chắc tình hình thì bố trí lực lượng tuần tra, liên tục tung các tin giả để đánh lừa, làm cho nhóm của Ngăk hoang mang dao động, không dám cư trú một nơi cụ thể và tư tưởng bắt đầu lung lay muốn trốn sang Campuchia. Đúng như kế hoạch của ta, tối 24-4-2007, Ban chuyên án đã tóm gọn Rmah Ngăk cùng một số đối tượng khác khi di chuyển lên biên giới Ia Grai tìm đường vượt biên sang Campuchia.

Cuối năm 2009, tà đạo “Hà Mòn” như cơn gió độc len vào các buôn làng thuộc huyện Mang Yang, Đak Pơ, Đak Đoa. Đến năm 2012, hàng ngàn người từ bỏ tôn giáo cũ, tôn giáo thuần túy, bỏ lao động sản xuất, thường xuyên tụ tập cầu nguyện. Điều hết sức nguy hiểm là trong thời gian này, tại một số buôn làng của người Bahnar, nhiều thanh niên đã ngang nhiên lập chốt, dựng barie tổ chức canh gác không cho cán bộ và người dân ra vào làng, không cho đưa những người ốm đau đến cơ sở y tế, không cho thanh niên tham gia nhập ngũ. Mặt khác, chúng tổ chức học võ, chuẩn bị cung nỏ, hung khí, thách thức, chống đối, bất hợp tác với chính quyền. Với phương thức, thủ đoạn như trên thì đây thực chất là hoạt động của FULRO lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” để kích động tư tưởng ly khai, đòi tự trị, đòi thành lập “tôn giáo riêng”, “nhà nước riêng” của người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, do sự o ép, khống chế của bọn cầm đầu nên một số cán bộ cơ sở của ta hoặc hoạt động không hiệu quả hoặc bị chúng lôi kéo tham gia tà đạo “Hà Mòn”.

Trước tình hình đó, Ban chuyên án quyết định phải khẩn trương xóa sổ hoạt động của các nhóm đối tượng này, trước mắt là vô hiệu hóa số đối tượng cầm đầu cốt cán, cảm hóa giáo dục người bị lôi kéo, giải tỏa sự khống chế quần chúng và cán bộ cơ sở của các đối tượng. Trong thời gian ngắn, bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã nắm tường tận nơi ẩn náu, quá trình hoạt động, di chuyển, mối quan hệ của các cơ sở ngầm, nguồn tiếp tế tài liệu, lương thực, thực phẩm, dao gậy... Vì vậy, Ban chuyên án đã tổ chức một trận đánh úp, đồng loạt ra quân bắt giữ 19 đối tượng do Y Gyin, Byuk, Jơnh, Rung, Rui, Ger, Yinh cầm đầu ở huyện Mang Yang, Đak Pơ, Đak Đoa, Chư Pah. Sau đó, các trinh sát đã gọi hỏi hơn 300 đối tượng, phá rã 2 hệ thống khung ngầm FULRO cấp tỉnh lợi dụng tà đạo “Hà Mòn”, một hệ thống khung chính quyền phụ trách các hoạt động chung của bọn chúng với hơn 20 đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, sau năm 2012 vẫn còn rải rác một số đối tượng trốn vào rừng để hoạt động tà đạo “Hà Mòn”. Tháng 3-2020, các trinh sát đã lội rừng, vượt núi bắt gọn 3 đối tượng. Đây được xem là 3 đối tượng cuối cùng trong tổ chức FULRO lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” trốn vào rừng để hoạt động chống phá Nhà nước.