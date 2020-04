Phòng An ninh đối nội xứng danh anh hùng - Kỳ 1: Hai chuyên án hay

(GLO)- Tháng 3 năm nay, Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) được Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước phong tặng đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Qua một thời gian gắn bó với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, người viết xin được kể lại những sự kiện lẫy lừng nhưng khá thầm lặng của Phòng An ninh đối nội trong nhiều năm qua.

Ngày 2-2-2001, hàng ngàn người dân tộc thiểu số ở một số huyện trong tỉnh bị bọn phản động FULRO trong và ngoài nước kích động, ùn ùn kéo về trung tâm TP. Pleiku biểu tình bạo loạn, gây rối, làm mất an ninh trật tự. Sau khi được chính quyền, đoàn thể các cấp và những người có uy tín phân tích phải trái, chỉ trong 1 ngày, tất cả người dân bị kích động, lôi kéo đã rời TP. Pleiku trở về nhà.

Tuy nhiên, bọn phản động FULRO vẫn không từ bỏ âm mưu chống đối, chúng quyết lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết, thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê ga tự trị” tại Tây Nguyên. Ở nước ngoài có các tổ chức phản động như Quỹ người Thượng (MFI) do Ksor Kơk cầm đầu (khi Kơk chết, tổ chức này đã bổ nhiệm con trai là Kơk Dmuen tạm quyền vào ngày 9-1-2019); Hội nhân quyền người Thượng ở Mỹ (MHRO) do Nay Rông cầm đầu; Hội người Thượng tị nạn (MRO) do Rah Lan Ngol cầm đầu và Hội người Thượng Đê ga (MDA) do Siu Y Hlena cầm đầu.

Trong nước thì có 52 đối tượng thuộc 6 nhóm rải rác ở nhiều huyện và TP. Pleiku do tên Yú (còn gọi là Ama Yem, SN 1961, ở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) cầm đầu, tập trung vào địa bàn phía Nam huyện Đak Đoa và phía Bắc huyện Chư Sê. Tại các vùng này, chúng xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng, hoạt động manh động, liều lĩnh, vừa khống chế người dân vừa tổ chức chống phá chính quyền, kể cả việc hạ sát cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Đại tá Rah Lan Lâm-Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp với cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội. Ảnh: D.A

“Trận đánh hoàn hảo”

Trước tình hình đó, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo Công an tỉnh phải nhanh chóng bắt cho bằng được những đối tượng cốt cán, cầm đầu, không để cho chúng phát triển lực lượng gây khó khăn cho ta. Chuyên án B036 theo đó đã ra đời.

Bằng chiến thuật đồng bộ cả công khai lẫn bí mật, Phòng An ninh đối nội phối hợp với nhiều lực lượng khác truy lùng, truy quét bóc gỡ cơ sở trong làng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuần tra thị uy... tạo ra thế trận an ninh nhân dân, làm cho bọn cốt cán, cầm đầu rối loạn, không dám nằm im một chỗ mà phải di chuyển khắp nơi nên xuất đầu lộ diện, rơi vào thế giăng bẫy của trinh sát. Trước tình thế như “cá nằm trên thớt”, Yú và một số tên cốt cán khác hoảng loạn tìm đường trốn sang Campuchia. Nắm được ý đồ trốn chạy của Yú, một kế hoạch liên hoàn được Ban chuyên án triển khai thực hiện. Theo đó, 2 trinh sát là người dân tộc thiểu số nhập vai người từ Campuchia thực hiện chỉ đạo của FULRO ở nước ngoài thâm nhập vào nội địa dẫn đường cho bọn chúng vượt biên ra nước ngoài. Ở một nhánh khác, 2 trinh sát đóng giả người của cơ sở bên trong tìm cách tiếp cận các cơ sở của chúng để chuyển “mật thư”, thu xếp cho bọn Yú sớm lên đường. Đúng như lời hẹn trong thư, tất cả tập trung tại ngã ba Hàm Rồng (TP. Pleiku) để xe đón chở lên biên giới. Đúng 0 giờ ngày 4-1-2005, chiếc xe vận tải chở 9 đối tượng, có cả Yú lọt vào vòng vây của ta. Chúng đầu hàng vô điều kiện. Khi Yú biết tài xế và người dẫn đường đều là trinh sát của Phòng An ninh đối nội, hắn lầm bầm “không ngờ”. Tiếp đó, đến tối 8-3-2005, ta bắt tiếp 3 tên theo kiểu này mà cả bọn FULRO trong và ngoài nước đều không hay biết.

Chuyên án khép lại, kẻ địch bất ngờ trước thất bại mà không tìm ra manh mối. Còn “dân trong nghề” thì cho rằng đây là “trận đánh hoàn hảo”.

Chuyên án kéo dài hơn 1.000 ngày

Những năm 2006-2009, nếu có điều kiện theo chân các trinh sát của Phòng An ninh đối nội bám rừng, vượt dốc đến các huyện trong tỉnh mới thấy nỗi gian truân, nguy hiểm mà họ thường gặp. Nào là muỗi đốt gây sốt rét, nào là vắt bám nhiều như kiến. Nhưng ngại nhất là lúc băng rừng bị rắn độc cắn. Mục đích của các trinh sát là tìm bắt cho bằng được tên Kpă Bình tự xưng là tỉnh trưởng FULRO và đồng bọn hoạt động ở địa bàn Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Ayun Pa, Chư Prông, Đak Đoa (Gia Lai) và Ea Hleo (Đak Lak). Qua công tác trinh sát, Ban chuyên án phát hiện toán của Kpă Bình có 26 tên, chia thành 3 nhóm hoạt động ở các địa bàn nói trên bằng tiền của tổ chức FULRO ở nước ngoài. Mục đích của nhóm này cũng giống các nhóm khác là tuyên truyền thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê ga”, tổ chức biểu tình bạo loạn. Trong các đối tượng do Kpă Bình cầm đầu có tên Siu Byơi (huyện Chư Sê) hoạt động cực kỳ ma mãnh. Siu Byơi đã chỉ đạo cho gia đình đào hầm ngụy trang để hắn ẩn náu, khi cần thì trốn thoát. Miệng hầm được ngụy trang từ bếp ăn và đào ra tới giếng nước nên rất khó phát hiện. Thường các buổi tối, đêm khuya, Siu Byơi lén lút ra rừng gặp Kpă Bình cùng đồng bọn tổ chức hàng chục cuộc họp với hàng trăm lượt đối tượng tham gia. Đáng chú ý là trong đó có 6 cuộc họp tuyên truyền chủ trương biểu tình bạo loạn cho số cốt cán và 2 cuộc họp tuyên truyền kích động nhân dân. Chúng đã chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu, lương thực, thực phẩm, gậy, dao, ná... để khi cần thiết thì tổ chức biểu tình bạo loạn ngay. Ngoài ra, bọn chúng còn khống chế hàng loạt cán bộ cơ sở và nhân dân, gây hoang mang trong quần chúng đến mức có người phải tự sát như ông Siu Bum-Trưởng thôn Su B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh.

Nhận thấy tình hình vô cùng phức tạp nên Ban chuyên án quyết định tấn công. Bằng những biện pháp và kế hoạch cụ thể, các trinh sát cũng đã “câu” được Kpă Bình, Kpă Chin, Siu Byơi và Kpuih Kre ra khỏi “hang” để bắt sống. Trong năm 2009, hàng chục đối tượng khác cũng cùng chung số phận. Chuyên án này đã bóc gỡ 464 đối tượng là cơ sở FULRO tại 62 làng thuộc 17 xã của 3 huyện (Chư Sê, Chư Prông, Phú Thiện), phá nhiều khung cấp tỉnh, quận, xã, làng, thu giữ hơn 50 điện thoại và nhiều tài liệu, vũ khí thô sơ khác mà bọn chúng dùng để hoạt động liên lạc và chỉ đạo chống phá Nhà nước ta.