Gia Lai: Tuyên truyền xóa bỏ tà đạo "Hà Mòn"

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu

Thời gian qua, để đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng vào cuộc tuyên truyền giúp người dân hiểu bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng tà đạo nhằm lôi kéo bà con thực hiện hành vi sai trái. Đồng thời, phối hợp với đội ngũ người uy tín, chức sắc tôn giáo, già làng và người thân vận động các đối tượng đang lẩn trốn ngoài rừng về trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương chủ động tiếp xúc tranh thủ 297 lượt người có uy tín để tuyên truyền; tổ chức gần 20 buổi phát động, chiếu phim tuyên truyền thu hút gần 1.500 lượt người tham dự; đưa một số đối tượng hoạt động tà đạo ra kiểm điểm trước dân. Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đã phối hợp động viên, giúp đỡ những người từ bỏ tà đạo “Hà Mòn” chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền địa phương; duy trì các tổ công tác địa bàn, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lôi kéo, lừa phỉnh bà con hoạt động tà đạo; tích cực vận động những đối tượng còn lẩn trốn về trình diện nhằm xóa bỏ tà đạo.