Chư Prông: Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị

(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Prông luôn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đặc biệt là tại các xã biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Hội Cựu chiến binh xã Ia Drăng (huyện Chư Prông, Gia Lai) tham quan mô hình sản xuất của hội viên. Ảnh: internet

Hội CCB huyện Chư Prông có 3.276 hội viên, trong đó có hơn 1.500 hội viên người dân tộc thiểu số. Những năm qua, các cấp Hội trong huyện đã tăng cường tuyên truyền miệng, vận động, thuyết phục hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và tích cực đóng góp xây dựng nghị quyết của cấp ủy, xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, xây dựng quy chế giám sát phản biện xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước các thôn, làng, tổ dân phố... Các cấp Hội thường xuyên bám sát cơ sở, duy trì 145 tổ trung kiên với 777 hội viên gương mẫu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ trung kiên này chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, cổ vũ hội viên và nhân dân thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước. Ông Đồng Mạnh Hùng- CCB gương mẫu ở thôn Hợp Hòa (xã Ia Drăng) phấn khởi cho biết: “Ngoài tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ trung kiên thuộc chi hội CCB thôn Hợp Hòa còn kết nghĩa với chi hội CCB làng Klũ, qua đó giúp nhau cải tạo vườn tạp, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách tôn giáo, không mê tín dị đoan, không vượt biên...” .

Nhờ gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ nên đã có 87 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 2 CCB được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 10 CCB được bầu làm Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã và các cơ quan huyện; 20 CCB được bầu vào HĐND cấp xã và huyện; 4 CCB là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trưởng Công an xã; 21 CCB được bầu giữ chức Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Ông Mai Khắc Tuấn-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Prông-nhận xét: “Nhìn chung, các CCB này đều phát huy tinh thần cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương”.

Trao đổi với P.V, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-nhận xét: “Nhờ tiên phong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 nên Hội CCB huyện Chư Prông vừa được Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Phát huy những kết quả này, Hội CCB huyện Chư Prông cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển hội viên, tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng cơ sở Hội thật sự vững mạnh”.