Gia Lai: Phát huy vai trò người uy tín trong đời sống xã hội

(GLO)- Những năm qua, kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững. Để có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và sự đồng lòng, ủng hộ của quần chúng nhân dân, trong đó có đóng góp không nhỏ của đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đóng góp quan trọng của đội ngũ người uy tín

Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã tranh thủ hàng ngàn lượt người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là đội ngũ giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, là lực lượng nòng cốt các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương. Thực tế những năm qua, người uy tín đã tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng, khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện quy ước, hương ước tại địa phương. Ngoài ra, người uy tín còn tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quần chúng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (hàng trước, thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với người uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thúy Trinh

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, người uy tín luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; gương mẫu, đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Họ đã giúp đỡ lực lượng Công an trong nắm tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch; tham gia cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là kích động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”, gây rối, biểu tình, bạo loạn, lôi kéo người DTTS vượt biên sang Campuchia, Thái Lan; vận động đối tượng phạm tội, truy nã ra đầu thú; vận động đồng bào giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; giáo dục người thân và vận động quần chúng đăng ký thực hiện “Gia đình không có người vi phạm pháp luật, không có người phạm tội, không có người tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy”, đấu tranh tố giác tội phạm. Người uy tín còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở trong nhiều mô hình như: “3 phòng, 3 chống”, “3 tự quản”, “Khu dân cư an toàn, bình yên không có tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Liên gia về an ninh trật tự”; là nòng cốt của các tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra an ninh, tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ tự quản về an toàn giao thông tại cơ sở.

Tiếp tục phát huy vai trò người uy tín

Để nâng cao hiệu quả công tác vận động, phát huy hơn nữa vai trò của người uy tín trong đồng bào DTTS, thời gian tới, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2561/QĐ-TTg, ngày 31-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DTTS”; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18-3-2011 của Thủ tướng Chỉnh phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; Hướng dẫn số 04/HD-BCA, ngày 16-3-2009 của Bộ Công an về thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 43/KH-BCA, ngày 6-4-2010 của Bộ Công an về công tác Công an thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg; Kế hoạch số 1840/KH-UBND, ngày 30-6-2009 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của người uy tín trên địa bàn để tổ chức vận động, tranh thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an sẽ rà soát, đánh giá chính xác mức độ uy tín, phạm vi ảnh hưởng, năng lực sở trường của đội ngũ người có uy tín đang tranh thủ, sử dụng. Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, tranh thủ người có uy tín. Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS, xây dựng và phát huy vai trò, ảnh hưởng của người uy tín trên từng lĩnh vực công tác.

Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho người có uy tín thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo cũng như âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền, kích động chống phá, phương thức hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao kiến thức, hiểu biết cho người uy tín trong vận động quần chúng nhân dân.

Lực lượng Công an cũng sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc người có uy tín để phục vụ công tác nắm tình hình địa bàn; đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, qua đó trao đổi, giúp họ tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống. Quan tâm thực hiện chính sách, hỗ trợ vật chất và tinh thần đối với người có uy tín; tạo điều kiện cho đội ngũ này tham gia nhiều vào các hoạt động tại địa phương, tham quan, học tập kinh nghiệm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những người uy tín có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương người có uy tín tiêu biểu để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, lực lượng Công an cũng sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào DTTS theo định kỳ hàng năm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và phát huy vai trò người uy tín của các lực lượng.

Đại tá RAH LAN LÂM