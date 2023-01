Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.





Quyết liệt xử lý các vụ tham nhũng, tiêu cực



Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra 4 tổ chức Đảng và 11 đảng viên; giám sát 5 tổ chức Đảng, 13 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, công tác cán bộ… Qua đó, đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên, đình chỉ chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan xác minh làm rõ các vụ việc do Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) chuyển giao, ủy thác xác minh; truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.



Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã thực hiện có hiệu quả giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đã chuyển đổi vị trí công tác 142 trường hợp. Thanh tra tỉnh đã xác minh tài sản, thu nhập của 44 người tại các đơn vị. Qua công tác kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, tố cáo, kiến nghị, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 vụ việc vi phạm và có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Ông Trần Hữu Đức-Chánh Thanh tra tỉnh-cho biết: Trong năm 2022, ngành Thanh tra đã tập trung thanh tra những địa phương, đơn vị có nhiều đơn thư kiến nghị, phản ánh; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm như: mua sắm tài sản, quản lý sử dụng đất, xây dựng cơ bản… Ngành Thanh tra đã phát hiện sai phạm về tài chính tại 227 đơn vị với tổng số tiền gần 36,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 35 tỷ đồng và đã thu hồi được trên 27,7 tỷ đồng. Qua đó, tổ chức kiểm điểm đối với 39 tập thể, 226 cá nhân và chuyển 7 hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều tra.



Cũng trong năm 2022, cơ quan điều tra 2 cấp đã thụ lý, điều tra 15 vụ với 34 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ. Ông Phạm Duy Lam-Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh-cho hay: Các bị can, đối tượng có hành vi tham nhũng, tiêu cực thường là người có trình độ học vấn, cán bộ lãnh đạo. Những trường hợp này thường tìm cách để che giấu hành vi của mình hoặc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên, với quan điểm phát hiện đến đâu xử lý đến đó, xét xử đúng người, đúng tội, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm, năm 2022, Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 11 vụ với 32 bị can (tăng 3 vụ, tăng 12 bị can so với năm 2021); đến nay đã xét xử 7 vụ/22 bị cáo.



Quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 31 vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Đến nay, đã chỉ đạo xử lý và đưa ra khỏi diện theo dõi đối với 12 vụ án, vụ việc.



Không có vùng cấm, ngoại lệ



Nói về công tác PCTN, tiêu cực, ông Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh-cho rằng: Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến lâu dài, không có hồi kết nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, tạo lòng tin trong Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng. Chính vì thế, năm 2023, quan điểm chung của tỉnh là sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phát hiện, xử lý dứt điểm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Thời gian tới cần phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong việc tự thanh tra, kiểm tra để phát hiện sai phạm tại cơ quan, đơn vị mình. Cùng với đó, công khai, minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ. Các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế; quan điểm của tỉnh là rõ đến đâu xử lý đến đó, không để kéo dài. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực từ trong cơ quan, đơn vị để PCTN. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan thông tin truyền thông trong việc đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-thông tin: Thời gian qua, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác PCTN, tiêu cực. Năm 2023, Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo của huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung thanh tra, kiểm tra để phát hiện và phòng ngừa sai phạm. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý đất đai, khoáng sản, thu chi tài chính. “Theo tôi, để công tác PCTN, tiêu cực đạt kết quả cao thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Mặt trận và các đoàn thể cần tăng cường giám sát, phản biện. Sự đồng lòng của Nhân dân trong việc phát hiện cái sai, phát hiện tham nhũng vặt cũng rất quan trọng”-ông Thọ nói.



Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực là đất đai, xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia, mua sắm tài sản… Chánh Thanh tra tỉnh nêu dẫn chứng: Hầu hết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đều được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Một số cơ quan, đơn vị không chú trọng việc thanh tra, kiểm tra trong nội bộ để tự phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh ngay từ đầu dẫn đến hậu quả là mất cán bộ, lãng phí nguồn lực. Chính vì thế, năm 2023, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần tập trung kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình. Ngành Thanh tra sẽ tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm được dư luận quan tâm, qua đó kịp thời tham mưu cho các cấp xử lý các hành vi vi phạm.



