Hàng năm, Huyện ủy Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đều ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Qua đó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, phát huy tốt trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống người dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.





Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Mang Yang đã tiếp 27 lượt công dân. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp dân vào ngày 20 hàng tháng; tiếp riêng nếu thấy cần thiết; tiếp đột xuất hoặc theo yêu cầu của công dân đối với những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.



Nội dung các buổi tiếp dân chủ yếu là giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; trực tiếp đối thoại với dân và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện hoặc tiếp thu ý kiến, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân để chỉ đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, những chủ trương, chính sách mới; đối với nhiệm vụ công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các ban ngành, đoàn thể huyện thông tin nhanh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành để đoàn viên, hội viên và người dân biết, tham gia thực hiện.

Huyện ủy Mang Yang tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật





Người dân tham gia phát biểu, đóng góp với cấp ủy, chính quyền về việc tổ chức triển khai và thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của HĐND; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, an ninh trật tự... trên địa bàn huyện; việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới, công tác phòng-chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của huyện căn cứ nội dung, ý kiến, kiến nghị của người dân để trả lời trực tiếp hoặc phân công cán bộ có liên quan trả lời và chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, bức xúc, kiến nghị của Nhân dân.



Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 16-8-2022, tại trụ sở UBND xã Kon Thụp, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề trên lĩnh vực đất đai với người dân 5 xã phía Nam của huyện. Tại hội nghị, có 50 cử tri tham dự, có 7 lượt ý kiến, kiến nghị của người dân về lĩnh vực đất đai, điện đường chiếu sáng, nước tồn đọng gây ách tắc giao thông. Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của người dân; ý kiến trả lời, giải thích của các cơ quan chuyên môn của huyện và phát biểu, giải thích mang tính định hướng của Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy đã có những chỉ đạo cụ thể giao UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan.



Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân, đối thoại với dân vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Theo đó, chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân ở một số cơ sở chưa cao; cán bộ tiếp công dân tại một số xã còn hạn chế về năng lực, trình độ; việc xử lý đơn thư có lúc, có nơi còn chậm, còn sai sót về trình tự, thủ tục giải quyết. Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa thực hiện thường xuyên, liên tục; nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật, khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân chưa bài bản, thiếu đồng bộ.



Để đẩy mạnh thực hiện các quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cần một số giải pháp cụ thể sau:



Một là, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của người đứng đầu đúng quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo.



Hai là, làm tốt công tác theo dõi, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo và tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm từ cơ sở các vụ việc mới phát sinh, nhất là các vụ liên quan đến đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, các chính sách, chế độ có liên quan đến hỗ trợ khó khăn do bệnh dịch Covid-19... không để người dân bức xúc yêu cầu lên cấp trên, không để phát sinh thành điểm nóng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động gây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức.



Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ tr ưởng cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND huyện, xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý đơn, cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.



Bốn là, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải coi trọng công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, công tác hòa giải cơ sở; phát huy vai trò của Hội Nông dân, của luật sư, cán bộ trợ giúp pháp lý... để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhận thức pháp luật của người dân.



Năm là, lựa chọn hình thức, nội dung tiếp xúc, đối thoại với người dân phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại đảm bảo quy trình, chất lượng. Trước khi tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại cần phải phân công đơn vị chủ trì tham mưu tiếp xúc, đối thoại. Quá trình tiếp xúc, đối thoại phải có chương trình cụ thể. Sau khi tiếp xúc, đối thoại phải ban hành thông báo kết luận kết quả tiếp xúc, đối thoại; trả lời những kiến nghị, đề xuất của người dân.



TRẦN ĐÌNH HIỆP

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy