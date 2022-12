Pleiku phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 10,18%

(GLO)- Chiều 14-12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.





Dự hội nghị có đồng chí: Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Pleiku đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có 17/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện trên 9.403 tỷ đồng, đạt trên 101% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt trên 1.380 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,62% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tăng 10,94 % so với cùng kỳ năm 2021. Công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản, phát triển du lịch được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo tiếp tục có nhiều khởi sắc. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Năm 2022, Đảng bộ thành phố phát triển được 141 đảng viên mới, đạt 117,5% Nghị quyết năm 2022. Chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.



Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả nổi bật mà thành phố đạt được trong năm 2022; đồng thời tập trung đánh giá, phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) đạt 10,18%; thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt 1.754,56 tỷ đồng trở lên; trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 120 đảng viên mới trở lên...



Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Nghị quyết, một chương trình trọng tâm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XII gắn với thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2023; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; kêu gọi xúc tiến; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; huy động các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và giải ngân các công trình; tập trung thực hiện các dự án trọng điểm như đường Nguyễn Văn Linh; đường Quyết Tiến nối dài, trụ sở HĐND, UBND thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hoàn chỉnh công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2023-2024 theo kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia...



Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Các lực lượng đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, khu dân cư, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Nâng cao chất lượng tác kiểm tra, giám sát, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền các cấp.



BÁ BÍNH