Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ 11 (mở rộng)

(GLO)- Ngày 16-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, kinh tế của huyện Đak Pơ tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.540,811 tỷ đồng, tăng 7,69% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch phù hợp; tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 46,18%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 36,04%; ngành thương mại-dịch vụ chiếm 17,78%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,61 triệu đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, huyện đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định, 6/7 xã đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện được quan tâm. Năm 2022, huyện đã triển khai thi công 19 công trình, tổng nguồn vốn đầu tư 46,762 tỷ đồng, giải ngân đạt 41,3% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đến ngày 31-12-2022 thực hiện được 45,570 tỷ đồng, đạt 154,47% Nghị quyết. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội được quan tâm và có những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lan Anh

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng, có chất lượng và hiệu quả. Trong năm 2022, 98/98 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội; toàn Đảng bộ có 49/49 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, đạt tỷ lệ 100%; 45/49 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên; có 31/49 Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố. Trong năm, đã kết nạp mới 54 đảng viên, đạt 3,24% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.793 đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại và đề ra giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2023. Cụ thể như vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho người dân trong điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; công tác phòng bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng-chống dịch covid 19; công tác giảm nghèo; công tác giáo dục, công tác đền bù giải phóng mặt bằng…

Tại hội nghị lần này, Huyện ủy Đak Pơ đã công bố quyết định số 714-QĐ/TU của Tỉnh ủy Gia Lai, ngày 1-12-2022 về điều động, phân công đồng chí Nguyễn Trường-Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu từ ngày 19-12-2022.

LAN ANH