Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Ngày 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.





Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trương ương tại Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy.



Năm 2022, các cấp, các ngành, lực lượng chức năng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực triển khai công tác nội chính; qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, dịp lễ, Tết, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ



Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động; giải quyết, xử lý ổn định các vụ, việc có liên quan đến an ninh, trật tự. Công tác phòng- chống tội phạm được quan tâm thực hiện, không để tội phạm có tổ chức, băng nhóm lộng hành phức tạp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được đảm bảo, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.



Sau khi nghe các ý kiến tham gia tại hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp để nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các mặt công tác trên lĩnh vực nội chính, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.



Về triển khai công tác nội chính trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan nội chính cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác nội chính; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương về quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; tăng cường kỷ luật, kỷ cương quân đội. Chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm băng nhóm, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Chủ động phòng-chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội, phòng-chống cháy nổ; triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.



ĐĂNG VŨ