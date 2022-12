Đảng ủy Sở Công thương Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy Sở Công thương Gia Lai tổ chức Hội nghị Đảng viên tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Trong năm 2022, Đảng ủy Sở Công thương đã chỉ đạo thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề của năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kịp thời ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện đúng tiến độ công việc. Đảng ủy hoạt động đúng quy chế làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình công tác; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch. Các đoàn thể thực hiện phong trào do cấp trên phát động. Chỉ đạo chi đoàn hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng ủy Sở Công thương lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp-thương mại. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 28.890 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 16,49% so với năm 2021); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 89.643 tỷ đồng (vượt 5,46% so với kế hoạch, tăng 19,05% so với năm trước); kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD (đạt 100% kế hoạch, tăng 8,2% so với năm 2021); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 140 triệu USD (tăng 40% kế hoạch)...

Trong năm 2023, Đảng uỷ Sở Công thương đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện kế hoạch năm; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của ngành như: tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2023 ước đạt 31.620 tỷ đồng (tăng 9,45% so với ước thực hiện 2022); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.000 tỷ đồng (tăng 20,48 % so với ước thực hiện năm 2022); tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 680 triệu USD (tăng 3,03% so với ước thực hiện 2022); tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 110 triệu USD (bằng 78,57% so với ước thực hiện năm 2022).

Phấn đấu có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém và vi phạm kỷ luật; trên 80% công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; kết nạp từ 1 đảng viên trở lên; 100% đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú; phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy đạt tiêu chuẩn tổ chức Đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có tổ chức Đảng yếu kém; xây dựng Đảng bộ Sở đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% so với chương trình, kế hoạch đề ra…

Trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội nghị, Đảng uỷ Sở Công thương đã trao giấy khen cho 1 tập thể là Chi bộ 1 và 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

VŨ THẢO