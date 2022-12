Đảng bộ tỉnh Gia Lai: 77 năm-một chặng đường vẻ vang

(GLO)- Cách đây 77 năm, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh là bước ngoặt trọng đại, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử phong trào cách mạng của tỉnh, gắn liền với phong trào cách mạng của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.





Trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng



Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua biết bao thử thách, được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Từ 9 đảng viên của ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh với bí danh hoạt động “Xin Thề Hy Sinh Tất Cả Vì Đảng Ta” (đồng chí Nguyễn Đường-bí danh Xin, Hồ Dung-bí danh Thề, Nguyễn Bá Hòe-bí danh Hy, Trần Ren-bí danh Sinh, Lý Tú-bí danh Tất, Phan Thêm-bí danh Cả, Phạm Thuần-bí danh Vì, Trương Trợ-bí danh Đảng, Nguyễn Xuân-bí danh Ta), đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có 21 Đảng bộ trực thuộc với 947 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 354 Đảng bộ cơ sở, 593 chi bộ cơ sở và 3.495 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở) với 64.364 đảng viên. Điều đáng tự hào là trong chặng đường 77 năm đó, mỗi bước đi lên của Gia Lai đều gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh.



Ngay từ khi mới ra đời, mặc dù lực lượng còn rất mỏng, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng với tinh thần “Xin Thề Hy Sinh Tất Cả Vì Đảng Ta”, với quyết tâm sắt đá thà chết chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc Gia Lai xây dựng căn cứ địa, củng cố chính quyền, phát triển phong trào cách mạng, cùng cả nước giải phóng quê hương, thống nhất đất nước qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: Đức Thụy



Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ Gia Lai đã quán triệt và vận dụng linh hoạt đường lối cách mạng của Đảng, lãnh đạo quân và dân tỉnh nhà xây dựng chính quyền cách mạng, cùng Nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ. Chiến thắng Đak Pơ-”Điện Biên Phủ của Liên khu 5”, trận đánh cầu Suối Vối, cầu Rộc Dứa... đã tạo nên bước ngoặt đột biến, trực tiếp làm cho quân địch ở Tây Nguyên bị vỡ trận, góp phần quan trọng cùng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Genève lập lại hòa bình ở Việt Nam.



Sau Hiệp định Genève 1954, đế quốc Mỹ thay thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Trải qua 21 năm trường kỳ kháng chiến, cùng với toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân cả nước, lớp lớp con em các dân tộc tỉnh nhà đã xung phong lên đường nhập ngũ, chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc trên mọi chiến trường. Nhiều địa danh tên núi, tên sông, tên đất, tên làng cùng với những trận đánh, những chiến công vang dội đã đi vào lịch sử của dân tộc như những huyền thoại, còn mãi lưu truyền trong sử sách. Đó là những Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như Đinh Núp, Wừu, Đôn, A Sanh, Kpă Klơng, Rơ Chăm Ớt... và hàng ngàn người con ưu tú khác của các dân tộc tỉnh nhà đã anh dũng hy sinh. Đó là những chiến công vang dội như: chiến thắng Plei Me; chiến thắng Cheo Reo, Phú Bổn; cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968; Chiến dịch Xuân-Hè 1972, Đường 7 Sông Bờ 1975… góp phần đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đơn phương” (1954-1960), “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965), “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1975) của đế quốc Mỹ, giải phóng Gia Lai vào ngày 17-3-1975 và góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Lãnh đạo xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển



Hòa bình lập lại, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn gian khổ, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, trấn áp lực lượng phản động FULRO và các tổ chức phản động khác, bảo vệ chính quyền cánh mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời, tham gia làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Campuchia.



Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, phát huy nội lực của địa phương, cải tạo các thành phần kinh tế, chuyển đổi quản lý trong nông nghiệp, hình thành kinh tế hợp tác trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện tốt 3 chương trình kinh tế lớn là: lương thực-thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong tỉnh được cải thiện đáng kể, góp phần cùng cả nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài.



Trong hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực chủ động hợp tác và kêu gọi đầu tư để từng bước xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm; hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng hoàn thiện, bộ mặt đô thị, nông thôn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng có nhiều khởi sắc; công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, làng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Quy mô trường lớp từ bậc mầm non đến THPT ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở được củng cố, công tác khám-chữa bệnh và phòng-chống dịch bệnh đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; chất lượng và hiệu quả hoạt động từng bước được nâng cao. Thành quả đó là sự nỗ lực, phấn đấu liên tục của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai; là biểu hiện cụ thể vai trò, bản lĩnh lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.



Lịch sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh là kết tinh của mồ hôi, nước mắt và xương máu của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà qua các thời kỳ. Mỗi dấu mốc lịch sử trong từng chặng đường đều được tạo nên bằng ý chí kiên cường, bằng tình yêu quê hương sâu sắc, bằng tinh thần đoàn kết, dấn thân không ngừng nghỉ cho Gia Lai thanh bình và giàu đẹp hôm nay.



Với truyền thống đáng tự hào trong 77 năm qua, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát huy dân chủ, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.



HUỲNH THẾ MẠNH

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy