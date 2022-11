Đak Pơ tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(GLO)- Sáng 10-11, Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.





Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Lê Thị Thanh Mai-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Văn Khánh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuyết Mai



10 năm qua, các cấp, ngành huyện Đak Pơ đã tích cực quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhờ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân và lực lượng vũ trang trong huyện về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được nâng lên. Việc vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được duy trì có nề nếp, đạt hiệu quả. Chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương được triển khai toàn diện, đạt hiệu quả.



Trong 10 năm, huyện đã chủ động đề xuất với tỉnh, Trung ương quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; tinh thần cảnh giác cách mạng cao, kiên quyết làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở một số cơ quan, ban, ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện còn hạn chế; một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; công tác thông tin tuyên truyền chưa đa dạng phong phú…



Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi tình huống.



TUYẾT MAI