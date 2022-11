Công bố đáp án và người đạt giải cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam

(GLO)- Ngày 7-11, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” công bố đáp án danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 5.





A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ 5



I- Đáp án Kỳ thi thứ 5



Câu 1: c) Vùng đặc quyền kinh tế.



Câu 2: b) Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).



Câu 3: c) Quyền đi qua không gây hại; đối với tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền này phải thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.



Câu 4: b) 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo.



Câu 5: a) Ngày 19-1-1988; họa sĩ Trần Lương thiết kế.



Câu 6: c) Trong chuyến thăm Bộ đội Hải quân lần thứ ba tại căn cứ Vạn Hoa, Quảng Ninh; ngày 13-11-1962.



Câu 7: b) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Kỳ thi thứ năm có: 112.487 lượt người tham gia dự thi.





II- Kết quả và danh sách người đạt giải Kỳ thi thứ 5:



* Giải nhất: 1 giải (bao gồm: giấy chứng nhận, biểu trưng và tiền thưởng 3.000.000 đồng)



1. Siu H’JuLy-lớp 6/3, Trường THCS Hai Bà Trưng, huyện Ia Pa.



* Giải nhì: 2 giải (mỗi giải bao gồm: giấy chứng nhận, biểu trưng và tiền thưởng 2.000.000 đồng)



1. Nguyễn Minh Luân-Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị tỉnh Gia Lai.



2. Phạm Thành Tâm-Chi cục Thống kê khu vực An Khê-Đak Pơ.



* Giải ba: 3 giải (mỗi giải bao gồm: giấy chứng nhận, biểu trưng và tiền thưởng 1.500.000 đồng)



1. Lê Huyền Linh (xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).



2. Nguyễn Văn Lý-Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai.



3. Nguyễn Toại Thành-Tiểu đoàn 28, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3.



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng)



1. Siu Hợp-Trường THCS Hai Bà Trưng, huyện Ia Pa, Gia Lai.



2. Rcom H’Mai Ka-Trường THCS Hai Bà Trưng, huyện Ia Pa.



3. Nguyễn Xuân Lượng (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).



4. Kiều Huỳnh (số 50A Ngô Quyền, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa).



5. Bùi Văn Phúc (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).



6. Nguyễn Thu Thảo (99A9 Đồng Văn Cống, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).



7. Nguyễn Thị Chi (tổ dân phố 3, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông).



8. Nguyễn Văn Dũng (phường Yên Đổ, TP. Pleiku).



9. Trần Ngọc Quân-Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa.



10. Cao Hoàng Tường (ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).



11. Nguyễn Văn Tuấn (thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông).



12. Nguyễn Đặng Gia Huy (quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).



13. Nay Ly Sa-Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa.



14. KSor Nay Hiền (buôn Tham, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).



15. Kpa H’Liên (buôn Chư Ma, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).







CÂU HỎI KỲ THI THỨ SÁU



GLO