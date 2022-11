Chi bộ ở Pleiku giữ mối liên hệ chặt chẽ với đảng viên đi làm ăn xa

(GLO)- Quản lý đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xác định rõ điều này, thời gian qua, các cấp ủy ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú.





Với 151 đảng viên, Chi bộ tổ dân phố 5 có số lượng đảng viên đông nhất của Đảng bộ phường Thắng Lợi. Trong số đó có 23 đảng viên miễn sinh hoạt do đau ốm, bệnh tật và 5 đảng viên xin miễn sinh hoạt tạm thời do đi làm ăn xa nơi cư trú. Bí thư Chi bộ Lê Đình Thông cho hay: “Chi bộ chia làm 7 tổ và Chi ủy có 7 đồng chí. Việc giữ liên lạc với đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú được giao cho các tổ trưởng và cấp ủy viên được phân công phụ trách. Định kỳ 6 tháng 1 lần, các đảng viên đi làm ăn xa phải có đơn xin gia hạn thời gian miễn sinh hoạt gửi về tổ Đảng để báo cáo công tác quản lý đối với từng đảng viên ra trước Chi bộ. Mục đích là để cấp ủy, Chi bộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đảng viên và cũng biết rõ đảng viên đang sinh sống, làm việc ở đâu”.

Ông Lê Đình Thông (bìa trái)-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5, phường Thắng Lợi-trao đổi với ông Nguyễn Văn Kỳ-Tổ trưởng tổ 1 về công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Ảnh: Anh Huy





Trực tiếp giữ liên lạc với 2 đảng viên đang làm công nhân tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Văn Kỳ-Tổ trưởng tổ 1 (Chi bộ tổ dân phố 5) cho biết: “Hàng tháng, tôi đều gọi điện thoại, nhắn tin qua Zalo để trao đổi tình hình, thông tin những công việc quan trọng sắp tới của Chi bộ để đảng viên sắp xếp thời gian về dự. Mặc dù đã được miễn sinh hoạt theo quy định, song một số nội dung quan trọng trong cuộc họp, văn bản chỉ đạo của các cấp, tôi vẫn nhắn qua Zalo để đảng viên nắm”.



Chi bộ tổ dân phố 1 (phường Yên Thế) có 5 đảng viên xin miễn sinh hoạt vì lý do đi làm ăn xa. Ông Nguyễn Hữu Chất-Bí thư Chi bộ-cho hay: 5 đảng viên này đều có đơn báo cáo Chi bộ, trong đó nêu rõ lý do, thời gian xin miễn sinh hoạt Đảng. Chi bộ xét, ra nghị quyết, đề nghị cấp ủy cơ sở xem xét, quyết định. Chi bộ thường xuyên giữ liên lạc, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên tham gia các hoạt động, thực hiện trách nhiệm của mình. Cuối năm, các đảng viên đều sắp xếp công việc về dự sinh hoạt, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.



Việc miễn, tạm miễn sinh hoạt Đảng đối với đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú cũng được Đảng bộ phường Đống Đa thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Bà Đoàn Thị Bích Hà-Bí thư Đảng ủy phường-thông tin: Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo các chi bộ phải giữ mối liên hệ chặt chẽ, tạo điều kiện để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của chi bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng. Đồng thời, quan tâm động viên, thăm hỏi người nhà của đảng viên đang sinh sống trên địa bàn để họ yên tâm lao động, giữ vững vai trò của người đảng viên và vận động người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.



Đảng bộ TP. Pleiku hiện có 9.623 đảng viên, trong đó có 848 đảng viên xin miễn sinh hoạt do tuổi cao, sức yếu và 175 đảng viên xin miễn sinh hoạt vì đi làm ăn xa. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang, những năm qua, số đảng viên xin miễn sinh hoạt, miễn công tác đi làm ăn xa không có nhiều biến động. Đảng viên đi làm ăn xa chủ yếu trong độ tuổi lao động, việc làm không ổn định. Thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18-1-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tạo điều kiện và tăng cường giữ mối liên hệ với đảng viên đi làm ăn xa. Đặc biệt, thông qua các nhóm Zalo, cấp ủy, chi bộ thường xuyên trao đổi thông tin, động viên, giúp đỡ đảng viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giữ gìn phẩm chất, tư cách, trách nhiệm nêu gương; tuyên truyền, quán triệt các văn bản mới để đảng viên nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Các đảng viên xin miễn sinh hoạt Đảng đi làm ăn xa nơi cư trú đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của địa phương nơi đến làm việc và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định”-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku cho biết thêm.



ANH HUY