Ia Pa quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

(GLO)- Ngày 6-10, Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Huyện ủy Ia Pa Nguyễn Minh Trưởng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND 9 xã và các báo cáo viên Huyện ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hiệp



Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng đã phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12. Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện quán triệt các Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Công an huyện, đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt toàn huyện tích cực tuyên truyền, đưa tinh thần Nghị quyết số 12 vào cuộc sống. Trưởng Công an huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới.



Cũng tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ chủ chốt của huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30-8-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Gia Lai nghiêm túc, hiệu quả trên địa bàn huyện.



MINH HIỆP