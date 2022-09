Ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: “Anh Đẳng là một cán bộ ưu tú. Tôi xin nêu một ví dụ: Tháng 8-1955, Ban cán sự huyện An Khê có 3 người thì 1 đầu hàng địch (Huỳnh Kỳ An), 1 bị địch bắt (Bí thư Lê Phi Hùng), 1 địch bắn bị thương (Mai Xuân Cảnh). Cơ sở bị đánh phá, nhiều người bị bắt, nhiều người sợ liên lụy né tránh cán bộ. Anh Đẳng được phân công về phụ trách An Khê trong tình hình ấy. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, anh đã cùng cán bộ huyện bám dân, từng bước củng cố lại cơ sở. Nhờ đó, chỉ sau 2 năm, cơ sở cách mạng ở An Khê được khôi phục và phát triển, trở thành huyện có phong trào cách mạng mạnh ở Gia Lai”.