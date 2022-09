Đoàn công tác Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

(GLO)- Ngày 14-9, Đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại đây, đại diện Đoàn kiểm tra đã thông báo Quyết định số 541-QĐNS/TW về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Kiến nghị với Đoàn công tác, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, hiện nay, tỉnh đang nỗ lực để thu hút, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư lớn để thay đổi "diện mạo" của tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông còn hạn chế, đường kết nối giữa Bình Định đi Tây Nguyên đang xuống cấp nghiêm trọng. Cảng Hàng không Phù Cát được xây dựng từ khá lâu, hiện đã xuống cấp và chưa được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào quy hoạch sân bay quốc tế.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến tháng 6/2022, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, so với 14 tỉnh miền Trung, quy mô nền kinh tế của Bình Định xếp thứ 6/14 tỉnh (tăng 2 bậc so với đầu nhiệm kỳ); bình quân đầu người xếp thứ 7/14 và thu nội địa tỉnh xếp thứ 5/14 (tăng 2 bậc so với đầu nhiệm kỳ)

Lãnh đạo tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất quan trọng. Qua kiểm tra sẽ chỉ ra những ưu điểm, cũng như những khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, bất cập; phát hiện cách làm hay và rút ra bài học kinh nghiệm từ đó làm cơ sở để Bộ Chính trị chuẩn bị các luận cứ xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao việc tỉnh đã thực hiện nhanh và quán triệt sớm các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thông qua việc xây dựng các chương trình hành động cụ thể, rõ ràng. Tỉnh ủy Bình Định triển khai, xây dựng tốt các trụ cột để phát triển kinh tế, xã hội. Ngay từ sớm, tỉnh đã có quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh và thành phố Quy Nhơn. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20 đã nêu lên 5 trụ cột phát triển kinh tế, thực hiện 3 đột phá, triển khai 7 Chương trình hành động toàn khóa.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao Đảng bộ tỉnh Bình Định bởi sự đoàn kết thống nhất, nguyên tắc lãnh đạo tập trung, dân chủ. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một số bất cập là việc triển khai Nghị quyết ở một số nơi, nhất ở cấp phường, xã còn mang tính đối phó, chưa thực sự có chiều sâu, chưa có sự quán triệt sâu sắc đến từng đảng viên.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, tăng cường nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên. Để thực hiện mục tiêu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra là phấn đấu trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu của khu vực miền Trung, về phát triển kinh tế xã hội, tỉnh cần chú ý bối cảnh trong nước và quốc tế để điều chỉnh phù hợp, tìm hướng thu hút đầu tư nước ngoài. Hiện, các nhà đầu tư chiến lực luôn chú ý đến cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông thuận tiện cũng như chính sách thu hút của tỉnh. Do đó, tỉnh cần có định hướng chiến lược, lựa chọn nhà đầu tư, các dự án đầu tư nhất là về lĩnh vực công nghệ, môi trường… Tỉnh cần có quỹ đất sạch lớn, tận dụng các tiềm năng để thay đổi "diện mạo" của mình. Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Bình Định cần đề phòng, không được chủ quan trong việc đảm bảo sức khỏe của người dân vì dịch bệnh hiện vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.