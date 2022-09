Chư Păh: Đối thoại để tạo đồng thuận

(GLO)- Mới đây, Huyện ủy Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tổ chức chính trị-xã hội và người dân. Qua đó, nhiều vấn đề tồn tại, bức xúc đã được tháo gỡ, giải tỏa kịp thời, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.





Bí thư Huyện ủy Trần Minh Sơn cho biết, qua theo dõi, nắm tình hình, trên địa bàn huyện tồn tại một số vấn đề tuy không lớn nhưng kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân. Đó là những vấn đề liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết vốn vay cho bộ đội xuất ngũ, giải quyết việc làm cho thanh niên, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp, trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội... Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện nắm tình hình và đề xuất hướng xử lý.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Đinh Yến



Tại hội nghị đối thoại do Huyện ủy Chư Păh tổ chức mới đây, đại diện một số hộ dân đã phản ánh những vướng mắc phát sinh trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; tách thửa đối với thửa đất mà nhiều thành viên trong gia đình có chung quyền sở hữu; xác định nguồn gốc đất theo quy định của pháp luật; trả kết quả theo quy định… Liên quan đến vấn đề này, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Lê Xuân Dũng đã giải đáp cặn kẽ các kiến nghị của người dân; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân liên quan trách nhiệm của các bên dẫn đến sự chậm trễ để có hướng giải quyết kịp thời.



Cũng tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phản ánh: Thủ tục đề nghị công nhận sản phẩm OCOP còn rườm rà, kinh phí đầu tư cho sản phẩm OCOP còn cao, trong khi nguồn hỗ trợ lại trả về tỉnh do không có định mức chi. Một số ý kiến khác cho rằng, giá cả các mặt hàng xăng dầu, phân bón tăng cao gây khó khăn cho người dân; một số đại lý bán phân bón kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.



Trả lời những ý kiến nêu trên, ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh-cho biết: Các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp trên địa bàn hiện đều sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, thủ công, thị trường tiêu thụ không ổn định, chưa có sự liên kết, kết nối doanh nghiệp thu mua với các tổ chức, cá nhân sản xuất. Ngoài ra, một số sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường, chưa hoàn thiện về mẫu mã, bao bì, tiêu chuẩn chất lượng. Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện còn ít, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa tổ chức được mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Vì thế, việc hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP còn gặp nhiều khó khăn. Một phần nguyên nhân do UBND tỉnh chưa ban hành quy định cụ thể về mức chi hỗ trợ cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP.



Về việc một số đại lý bán phân bón kém chất lượng, ông Nguyễn Công Sơn cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông-lâm-thủy sản trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, tình trạng vi phạm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp đã giảm hẳn. Các đại lý phân bón cam kết cung ứng hàng hóa đảm bảo chất lượng.



Đối với vấn đề giải quyết việc làm cho lao động địa phương, ông Rơ Châm Ghí-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: Phòng đã phối hợp với các công ty tư vấn, tuyển dụng lao động được cấp phép tham gia tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua khảo sát cho thấy, nhu cầu việc làm của người dân khá cao. Tuy nhiên, UBND các xã, thị trấn chưa thống kê đầy đủ và cụ thể.



Phần lớn những ý kiến thắc mắc của người dân tại hội nghị đối thoại đều được đại diện các phòng, ban và lãnh đạo huyện giải đáp, làm rõ. Một số vấn đề khác, Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành và UBND các xã, thị trấn tiếp thu, kịp thời phản hồi kết quả giải quyết.



“Qua cuộc đối thoại làm cho mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với người dân ngày càng gắn bó. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thông báo kết luận sau các cuộc đối thoại và báo cáo kết quả giải quyết cho Bí thư Huyện ủy. Cách làm này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao”-Bí thư Huyện ủy Trần Minh Sơn khẳng định.



ĐINH YẾN