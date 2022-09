(GLO)- Sáng 6-9, Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị cho 99 học viên trong các đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Thúy Trinh

Trong 15 ngày, các học viên sẽ được giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân bồi dưỡng kiến thức 17 chuyên đề như: triết học Mác-Lênin-cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự; nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối an ninh-quốc phòng và đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay...

Đây là hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.