Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

(GLO)- Sáng 29-9, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III và định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2022. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong quý III-2022, các cơ quan khối Đảng tỉnh và cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, tích cực phối hợp, đôn đốc thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Theo đó, toàn tỉnh đã kết nạp được 503 đảng viên, trong đó có 178 đảng viên dân tộc thiểu số (chiếm 35,38%), 32 đảng viên là người theo đạo (chiếm 6,36%), 287 đảng viên nữ (chiếm 57,05%). Đến nay, toàn tỉnh có 1.477/1.576 thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (đạt 93,72%); có 1.447/1.576 trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên (đạt 91,81%); có 1.094/1.576 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (đạt 69,42%).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Đối với một số Đảng bộ còn gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt thấp như: Chư Pưh kết nạp được 26 đảng viên (đạt 40,63%), Mang Yang kết nạp được 55 đảng viên (đạt 42,49%), Phú Thiện kết nạp được 51 đảng viên (đạt 56,04%), đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy-đề nghị: “Chúng ta cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm phát triển đảng viên mới gắn với nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng. Việc tập trung rà soát các chỉ tiêu và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về Đảng cũng là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên”.

Bên cạnh đó, thời gian qua, hệ thống dân vận đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương bám cơ sở, nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các giải pháp nhằm giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những bức xúc của người dân. Cấp ủy cấp huyện đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa; tiếp tục thực hiện đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản...

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã tập trung thảo luận một số tồn tại, hạn chế như: công tác trồng rừng đạt thấp; tình trạng vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng còn xảy ra; tiến độ triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp; an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2021…

Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Sau khi nghe các ý kiến của đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong quý III; đồng thời, biểu dương các địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai tốt phương án ứng phó với bão số 4 vừa qua, giúp giảm thiểu thiệt hại. “Chúng ta thực hiện nhiệm vụ quý IV trong thời điểm còn nhiều khó khăn, vừa phải khắc phục những tồn tại, hạn chế, vừa đẩy mạnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và còn phải ứng phó với tình hình bão lũ đang được dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Chính vì thế, các Đảng bộ trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị các Đảng bộ trực thuộc chú trọng công tác phát triển đảng viên, nâng cao tỷ lệ chi bộ có cấp ủy và tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên; làm tốt công tác phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác trồng rừng, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề về an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi…

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt và những vấn đề tích cực ở các địa phương. Qua đó, lan tỏa những điển hình tiên tiến, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, huy động được sức mạnh của toàn dân cùng chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.