(GLO)- Sáng 22-9, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị toàn cán bộ thị xã quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc, trực tiếp quán triệt và triển khai Nghị quyết số 12, Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: Nội dung Nghị quyết số 12 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển.

Bí thư Thị ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an thị xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động từ thị xã đến cơ sở; xác định rõ công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an thị xã An Khê nói riêng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, lực lượng Công an là nòng cốt tham mưu thực hiện, mục tiêu xây dựng lực lượng Công an thị xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

Thị ủy An Khê quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Ngọc Minh

Để triển khai Nghị quyết 12 đạt kết quả, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đinh Văn Cương đã thông qua dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Nghị quyết 12. Trong đó, đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ thị xã phải nghiêm túc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 tại đơn vị, địa phương mình.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã cũng đã quán triệt Kế hoạch số 89-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện Nghị quyết 12, nhấn mạnh lộ trình thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng Công an thị xã trong thực hiện Nghị quyết 12 nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian đến, góp phần xây dựng An Khê ngày càng giàu mạnh.

NGỌC MINH