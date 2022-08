Cần giải pháp cho chi bộ đông đảng viên ở phường Yên Thế

(GLO)- Nhiều đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác về tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú, cộng với việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố (TDP) khiến cho số lượng đảng viên tại một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Yên Thế (TP. Pleiku) tăng lên. Bên cạnh yếu tố thuận lợi, điều này cũng tạo ra một số khó khăn, nhất là trong tổ chức sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên.





Đảng bộ phường Yên Thế có 18 chi bộ trực thuộc với 991 đảng viên. Trong đó, nhiều chi bộ có số lượng đảng viên khá đông như: Chi bộ TDP 6 (163 đảng viên), Chi bộ TDP 1 (160 đảng viên), Chi bộ TDP 10 (127 đảng viên), Chi bộ TDP 8 (92 đảng viên), Chi bộ TDP 2 (87 đảng viên)...

Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế Huỳnh Văn Trung (bìa trái) lắng nghe ý kiến từ Bí thư Chi bộ và đảng viên TDP 1. Ảnh: Anh Huy



Vừa tiếp nhận 2 đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác về tham gia sinh hoạt tại chi bộ, ông Nguyễn Hữu Chất-Bí thư Chi bộ TDP 1-cho hay: Chi bộ hiện có 160 đảng viên, trong đó 148 trường hợp hưu trí, nghỉ công tác về tham gia sinh hoạt. Đây là những đảng viên có trình độ, nhận thức cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng vì từng trải qua quá trình công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các đảng viên này rất tích cực tham gia đóng góp vào các phong trào, cuộc vận động. Nhưng bên cạnh mặt thuận lợi thì Chi bộ có quá đông đảng viên khiến cho việc nắm bắt tư tưởng, phân công nhiệm vụ, quản lý gặp phải những khó khăn nhất định.





Đảng bộ TP. Pleiku có 287 chi bộ ở xã, phường với trên 8.400 đảng viên. Trong đó, Đảng bộ phường Yên Thế có số lượng đảng viên đông nhất với 991 người và có 2 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ TDP 6, Chi bộ TDP 1 có số lượng đảng viên đứng đầu thành phố.



Cũng theo ông Chất, Chi bộ đã họp, ra nghị quyết cho 15 đảng viên miễn sinh hoạt Đảng do tuổi cao, sức yếu; miễn sinh hoạt Đảng tạm thời đối với 13 đồng chí do đi làm ăn xa, vì lý do gia đình... Tất cả những trường hợp trên, Chi ủy Chi bộ đều báo cáo với cấp ủy địa phương. “Đảng viên đông song người vì lý do này, người lý do khác nên trong các buổi sinh hoạt định kỳ, số người tham gia chỉ đạt 75-80%; tỷ lệ đảng viên tham gia đóng góp ý kiến chưa nhiều”-ông Chất nói. Mặt khác, đảng viên đông cũng khó cho cấp ủy trong việc quan tâm, sâu sát, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho từng người. Rồi việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm; nhận xét đảng viên mới; nhận xét đối với những đảng viên đang công tác theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú” đôi lúc... quá tải. Bởi lẽ, số đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn TDP có tới 195 người.



Đồng quan điểm, ông Lê Thuần Chất-Bí thư Chi bộ TDP 8-cho biết: Chi bộ có 92 đảng viên, trong đó có 85 đảng viên hưu trí. Khó khăn nhất hiện nay là một số đảng viên hưu trí chưa chủ động tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương; ngại nhận nhiệm vụ được phân công. Một số đảng viên vì điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời, Chi bộ đều xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.



Để nâng cao chất lượng sinh hoạt và quản lý đảng viên, ông Nguyễn Hữu Chất cho hay: “Trước các buổi sinh hoạt, cấp ủy Chi bộ chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, tài liệu đảm bảo quy định, hướng dẫn của cấp trên và sát với tình hình thực tế tại địa bàn dân cư; bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để đảng viên tham gia đầy đủ. Chi bộ thành lập 5 tổ Đảng do 5 đồng chí chi ủy viên làm tổ trưởng để nắm bắt tình hình, quản lý đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt, các tổ Đảng phản ánh tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư; tình hình thực hiện các chủ trương của cấp ủy Chi bộ và công tác quản lý đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát đảng viên; thu đảng phí hàng tháng; việc bình xét, đánh giá kết quả thi đua đảng viên cuối năm đều giao cho tổ Đảng chủ động vì nếu tất cả đều đưa ra cuộc họp chi bộ thì trong vài ngày vẫn chưa làm xong!”.



Tương tự, Chi bộ TDP 8 cũng thành lập 4 tổ Đảng và phân công 4 đảng viên là các nhóm trưởng khu dân cư làm tổ trưởng để thuận tiện trong việc nắm bắt, triển khai thực hiện nhiệm vụ. “Hàng tháng, các buổi sinh hoạt đều được duy trì có nền nếp: Tối 30 tổ chức sinh hoạt tổ Đảng; tối ngày 2 sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ vào tối hôm sau. Với những đảng viên vắng sinh hoạt 2 lần không lý do, cấp ủy Chi bộ cùng với tổ trưởng tổ Đảng sẽ trực tiếp gặp gỡ, nhắc nhở”-ông Lê Thuần Chất thông tin. Đối với những đảng viên miễn sinh hoạt tạm thời, Chi bộ lập danh sách theo dõi và thường xuyên giữ mối liên hệ. Các đảng viên này đều tham dự sinh hoạt cuối năm để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.



Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Văn Trung-Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế-cho biết: Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường đều được phân công về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư để sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nảy sinh. Những đảng viên công chức của phường cũng sinh hoạt trực tiếp tại địa bàn dân cư nhằm tạo sự gần gũi, gắn bó, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Bên cạnh đó, hàng ngày, hàng tuần, Thường trực Đảng ủy đều nắm bắt thông tin 2 chiều từ các tổ Đảng, chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, bức xúc trong Nhân dân (nếu có). Hàng năm, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy chi bộ, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.



ANH HUY