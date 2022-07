Nhiều giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh

(GLO)- “Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh” là chủ đề buổi tọa đàm vừa được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên.





Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 114 tổ chức cơ sở Đảng với gần 5.000 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ Khối đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chương trình 33-CTr/TU ngày 22-2-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để từng bước tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã tổ chức tọa đàm về “Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

Các đại biểu đại diện cho cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã thẳng thắn nêu ý kiến, đề xuất những giải pháp hữu hiệu trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Ông Trần Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối-cho rằng: Cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để các chỉ thị, nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc; nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt Đảng được duy trì và ngày càng thực hiện tốt hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Huy



Đề cập đến việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW gắn với xây dựng và phát triển, doanh nghiệp bền vững, ông Nguyễn Hữu Vinh-Phó Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai-nêu quan điểm: Muốn xây dựng, chỉnh đốn tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị gắn với xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW trước hết người lãnh đạo phải minh bạch, công tâm, nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự công bằng trong tập thể. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và phải gương mẫu, tiền phong trong mọi việc làm, hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan... Cũng theo ông Vinh, thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng mà thực hiện”.



Về phía Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum luôn xác định công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa Hải quan là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, lấy sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân là thước đo chất lượng công tác cải cách hành chính và hiệu quả phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Ông Cao Đăng Quế-Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum-thông tin: Đến nay, 100% tổng số tờ khai hải quan phát sinh tại đơn vị thực hiện qua Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) (trừ hàng hóa trao đổi của dân cư biên giới); cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 95,93% trên tổng số thủ tục hành chính (165/172 thủ tục), trong đó mức độ 4 đạt 92,44% (159/172 thủ tục).



Để tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ doanh nghiệp, người dân, đảm bảo công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum xác định 6 nhóm giải pháp, trong đó tiếp tục quán triệt, phổ biến, công khai và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Hải quan; thường xuyên rà soát hệ thống pháp luật có liên quan đến quản lý nhà nước về Hải quan, để tham gia ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản không phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch... trên địa bàn quản lý. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị...



Theo ông Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thì các cấp ủy, tổ chức Đảng cần cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng tổ chức cơ sở Đảng; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII và nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ gắn với tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.



ANH HUY