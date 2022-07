Krông Pa bồi dưỡng kiến thức cho 65 người có uy tín

(GLO)- Ngày 29-7, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 65 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.





Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: R'Ô HOK

Tại hội nghị, các cán bộ Công an huyện đã truyền tải cho đội ngũ người có uy tín một số thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, những vấn đề đáng chú ý liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trong nước và tỉnh Gia Lai giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, đội ngũ người uy tín còn được các cán bộ Công an phổ biến thêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; âm mưu, thủ đoạn, phương thức của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm; vai trò của người có uy tín trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; hướng dẫn, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở cơ sở...



Dịp này, Công an huyện đã tặng 65 suất quà (250 ngàn đồng/suất) cho người có uy tín.



R’Ô HOK