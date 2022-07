Chư Prông: Kết nạp 51 đảng viên mới trong 6 tháng đầu năm

(GLO)- Ngày 11-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện Chư Prông đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn huyện gieo trồng được gần 3.000 ha, đạt hơn 107% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng vụ mùa là hơn 71 ngàn ha, đạt gần 99% kế hoạch.

Đến nay, toàn huyện đã có 7/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã cấp mới 81 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trên địa bàn huyện xảy ra 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Ước tổng thu ngân sách huyện đến 30-6 là 61,5 tỷ đồng, đạt 109% dự toán tỉnh giao, đạt 92% Nghị quyết.



Song song với chỉ đạo phát triển kinh tế, các mặt công tác khác như: phòng-chống dịch Covid-19 được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; các chương trình an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ huyện năm 2022 đạt loại giỏi.



Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động.



Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã kết nạp được 51 đảng viên, đạt gần 29% Nghị quyết, công nhận đảng viên chính thức cho 57 đồng chí. Tính đến nay, tổng số đảng viên Đảng bộ huyện là 4.389 đồng chí.



6 tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông sẽ tiếp tục thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững; quyết liệt và đồng bộ công tác phòng-chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng. Phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể.



KHÁNH LINH