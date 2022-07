Bộ đội Biên phòng Gia Lai thi đua "Dân vận khéo"

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo dựng “thế trận lòng dân” và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Gia Lai có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Địa bàn khu vực biên giới gồm 7 xã thuộc 3 huyện, có hơn 20 dân tộc anh em sinh sống. Đặc điểm địa hình khu vực biên giới phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo và những sơ hở để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo dựng “thế trận lòng dân”, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia.

Để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực tuyên truyền, vận động; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Bộ đội Biên phòng cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền hàng ngàn lượt người nghe về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, định hướng dư luận trước những diễn biến về tình hình Biển Đông, đấu tranh với hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, phòng-chống di cư tự do...; bố trí 7 cán bộ tăng cường giữ chức danh phó bí thư Đảng ủy các xã biên giới, 49 đảng viên Bộ đội Biên phòng chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời về các chi bộ thôn, làng ở địa bàn phức tạp, xung yếu; phân công 207 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 852 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên phân công phụ trách hộ gia đình đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu củng cố, kiện toàn các chi bộ và tổ chức đoàn thể ở địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp người dân ở xã Ia O (huyện Ia Grai) làm nhà. Ảnh: Thiên Thanh

Phong trào giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội cũng được Bộ đội Biên phòng thực hiện có hiệu quả. Bộ đội Biên phòng tỉnh được UBND tỉnh giao giúp đỡ xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) xây dựng nông thôn mới. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các tiêu chí, cử cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ ngày công, sửa chữa nhà ở, đường giao thông nông thôn… Đặc biệt, các đội vận động quần chúng, đội công tác địa bàn thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình về cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây tặng 3 căn nhà “Mái ấm biên cương”; ngoài ra còn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn biên giới. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng 120 suất quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 66 suất quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Phối hợp với các đơn vị liên quan tặng hơn 1.200 suất quà trị giá gần 1 tỷ đồng cho người dân khu vực biên giới. Duy trì có hiệu quả 4 trạm quân-dân y kết hợp; quân y các đơn vị tích cực, chủ động khám, điều trị cho hàng ngàn lượt người dân khi bị ốm đau, tai nạn.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: “Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và giúp đỡ người dân phát triển kinh tế-xã hội. Để làm được điều đó, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, linh hoạt và sáng tạo. Trong công tác dân vận phải kiên định phương châm “3 bám, 4 cùng”. Tiêu biểu như phong trào “Con nuôi đồn Biên phòng”, chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đặc biệt là việc giúp đỡ các làng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vật tư, cây giống, hướng dẫn người dân sản xuất. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác này, với phương châm hướng về cơ sở, bám cơ sở để thực hiện hiệu quả công tác dân vận”.