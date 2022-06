Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Sáng 11/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (11/6/1912-11/6/2022), người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và tỉnh Vĩnh Long; các đồng chí lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động…

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân đồng chí Phạm Hùng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày những hình ảnh, tư liệu quý về đồng chí Phạm Hùng.

Viết sổ lưu niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp nén tâm hương tri ân, tưởng niệm Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng, nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân. Chúng ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nêu rõ, quê hương Vĩnh Long và vùng đất Nam Bộ rất đỗi tự hào về đồng chí Phạm Hùng. Đồng chí đã thể hiện trọn vẹn tấm gương mẫu mực của một người cộng sản chân chính, một người con trọn nghĩa, vẹn tình với gia đình và quê hương.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Học tập và noi gương đồng chí Phạm Hùng, qua các giai đoạn cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long luôn trân trọng, phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng, trung dũng, kiên cường trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ một tỉnh thuần nông, cơ sở vật chất-kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội lạc hậu; đến nay, hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản hoàn thiện, Vĩnh Long đạt tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. GRDP tăng gấp 13 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 129 lần so năm 1985, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng khá cao; khu vực kinh tế phi nông nghiệp chiếm 24,3% năm 1985 tăng lên 68,26% năm 2020; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 57 triệu đồng/năm; xây dựng nông thôn mới có nhiều nổi bật; phát triển đô thị đạt kết quả tích cực.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Công tác giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân có nhiều tiến bộ; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với nước, chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm xuống còn dưới 2%.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm nêu rõ, chúng ta mãi mãi biết ơn công lao to lớn và học tập, noi gương đồng chí Phạm Hùng. Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được và truyền thống tốt đẹp của quê hương, nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, giành được những thành tựu mới to lớn, toàn diện hơn nữa, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần thiết thực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, luôn xứng đáng với tình cảm và ước nguyện của đồng chí Phạm Hùng đối với quê hương Vĩnh Long thân yêu.

Đồng chí Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11/6/1912, trong một gia đình nông dân ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.

Từ truyền thống hào hùng của quê hương đất nước, tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân và phong kiến, người thanh niên Phạm Hùng đã sớm giác ngộ tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng cứu nước. Năm 16 tuổi, đồng chí tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh ở Mỹ Tho. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí Phạm Hùng trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng ta ở Nam Kỳ.

Bị thực dân Pháp bắt và tù đầy qua gần 15 năm, trong đó có hơn 11 năm bị giam ở nhà tù Côn Đảo, khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bùng nổ, trên cương vị Bí thư Đảo ủy, đồng chí đã lãnh đạo anh em tù nhân đứng lên giải phóng Côn Đảo. Sau đó, đồng chí được Đảng đón từ Côn Đảo trở về, trực tiếp tham gia lãnh đạo nhân dân Nam Bộ tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, cống hiến cho đất nước, đồng chí Phạm Hùng đảm trách nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Thống nhất Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Bí thư Trung ương Cục miền nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền nam; Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Năm 1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 6/1987, đồng chí Phạm Hùng được Quốc hội khóa VIII bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Trong thời điểm đất nước phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức của những năm đầu đổi mới, trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, với phẩm chất, bản lĩnh, tài năng của một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, đồng chí đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương đưa chủ trương, đường lối đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ VI đi vào thực tiễn cuộc sống, tập trung thực hiện ở những lĩnh vực khó khăn, từng bước ổn định đời sống nhân dân. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu Quốc hội các Khóa II, III, VI, VII, VIII.

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của đồng chí Phạm Hùng đã ngời sáng lên một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng - cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn yêu lao động, quý trọng thời gian, thể hiện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, hiệu quả. Được trui rèn và trưởng thành từ thực tiễn cách mạng hết sức phong phú, với kiến thức sâu rộng và tư duy khoa học, nhạy bén, đồng chí Phạm Hùng luôn tỏ rõ là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.