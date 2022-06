(GLO)- Cách đây đúng 55 năm, vào ngày 24-6-1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện trọng đại này đã mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa 2 nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, những năm qua, tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear luôn nỗ lực vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và thắt chặt quan hệ hợp tác cùng phát triển.





Quang cảnh buổi gặp mặt của đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai với tỉnh Stung Treng. Ảnh: Quang Tấn

Tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị



Gia Lai có đường biên giới trên đất liền dài khoảng 90 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Xác định tuyến biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm tạo dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với 3 tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia.



Một trong những hoạt động nổi bật của công tác đối ngoại là hàng năm, các bên thường tổ chức giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; thăm và chúc mừng nhân các ngày lễ, Tết cổ truyền dân tộc cũng như các sự kiện trọng đại khác. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lực lượng chức năng ở khu vực cửa khẩu 2 nước đã xây dựng cơ chế trao đổi nhanh, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống dịch; phối hợp triển khai kịp thời việc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu cũng như lần lượt khôi phục hoạt động thương mại; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức hỗ trợ tiếp nhận đưa công dân Việt Nam về nước, thực hiện cách ly y tế... Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã xuất ngân sách gần 800 triệu đồng để hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia và kiều bào ở 2 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các đơn vị tương ứng của tỉnh Ratanakiri trong công tác phòng-chống dịch.



Về hợp tác quốc phòng-an ninh, phân giới cắm mốc, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và các tỉnh biên giới đối diện đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin kịp thời, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình, hội đàm định kỳ, đột xuất, thăm và chúc mừng nhân dịp lễ, Tết, ngày truyền thống... Đặc biệt, lực lượng 2 bên thường xuyên trao đổi thông tin qua đường dây nóng, phối hợp bảo vệ an toàn các cột mốc và cọc dấu đã cắm, đoạn biên giới đã được phân giới; kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên biên giới trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã phối hợp giải quyết tốt 31 vụ việc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ.

Tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình hợp tác năm 2021 và đề ra phương hướng giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Về công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia, hơn 2 thập kỷ qua, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của Chính phủ Hoàng gia, Ban Chuyên trách các tỉnh, lực lượng vũ trang và sự yêu thương, đùm bọc của người dân đất nước chùa Tháp. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản-Đội trưởng Đội K52-chia sẻ: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đội luôn được quán triệt tuyệt đối tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán của nước bạn. Đi đến đâu, chúng tôi thực hiện công tác dân vận đến đó, khi thì giúp khám-chữa bệnh, lúc giúp làm nhà, gặt lúa, dọn vệ sinh... Vì vậy, chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng, giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh bạn. Ai biết được thông tin gì, họ đều nhiệt tình chỉ dẫn”. Từ năm 2001 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập 1.446 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Việt Nam. Đây là dấu ấn tô thắm cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa 2 dân tộc.



Bên cạnh đó, các tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Hiện có 5 làng thuộc 2 huyện biên giới Ia Grai, Đức Cơ đã kết nghĩa với 5 làng phía biên giới đối diện thuộc tỉnh Ratanakiri. Tham dự Hội nghị đối ngoại nhân dân và sơ kết phong trào kết nghĩa giữa làng Mook Đen 1 (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) với làng Pó Lớn (xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri) mới đây, ông Chêng Hêng-Chủ tịch xã Pó Nhầy-chia sẻ: “Thời gian qua, do đại dịch Covid-19, người dân 2 xã nói chung và 2 làng nói riêng đã không qua lại thăm thân. Người dân cũng tạm dừng các hoạt động trao đổi hàng hóa, khám bệnh như thông lệ, song chúng tôi rất vui vì luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía chính quyền, Nhân dân Gia Lai”. Ông Chêng Hêng cho rằng, việc kết nghĩa giữa các làng 2 bên biên giới là một trong những yếu tố thúc đẩy mối quan hệ hòa bình, hữu nghị. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, huyện và chính quyền xã Ia Dom đã tạo điều kiện tổ chức hội nghị để người dân cụm dân cư khu vực biên giới được giao lưu hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 dân tộc và cùng nhau tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Preah Vi Hear (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành. Ảnh: Đoàn Bình





Trong mối quan hệ hợp tác, các bên luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động giao thương hàng hóa. Theo thống kê, hơn 10 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đang tham gia xuất-nhập khẩu tại thị trường Campuchia, mặt hàng chủ yếu là nông-lâm sản, gia súc, gia cầm.



Thắt chặt hợp tác trên nhiều lĩnh vực



Nhằm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau gìn giữ, bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, UBND tỉnh Gia Lai đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế-xã hội với chính quyền tỉnh Stung Treng (năm 2016); Biên bản hội nghị liên tịch (ngày 15-8-2016) và Biên bản hội nghị về củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Ratanakiri (ngày 12-12-2018). Ông Nguyễn Tùng Khánh-Giám đốc Sở Ngoại vụ-cho biết: Cuối tháng 3-2022, tại hội nghị trực tuyến sơ kết kết quả hợp tác năm 2021 và triển khai phương hướng hợp tác giai đoạn 2022-2025, trên cơ sở đánh giá cao các chương trình hợp tác, trao đổi thông tin thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai và Tỉnh trưởng Nhem Sam Oeun-Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri đã thống nhất ký Biên bản tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác tại Biên bản hội nghị liên tịch ngày 15-8-2016 và Biên bản hội nghị về củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 tỉnh, ngày 12-12-2018. Đồng thời, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung, văn bản thỏa thuận của Chính phủ 2 nước; các bản ghi nhớ khác còn hiệu lực được ký kết giữa các tổ chức, lực lượng, đoàn thể của 2 tỉnh.



Trong đó, 2 tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Cửa khẩu Quốc tế Oyadav nhằm thu hút doanh nghiệp 2 nước đến đầu tư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới. Các ngành, lực lượng chức năng của 2 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng-chống tội phạm, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại khu vực cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất-nhập khẩu hàng hóa qua biên giới theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước. Bên cạnh đó, 2 bên thường xuyên trao đổi thông tin về chính sách hàng hóa, chính sách thuế; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa 2 tỉnh, tạo điều kiện cho sản phẩm OCOP Gia Lai tiêu thụ tại hệ thống chợ, siêu thị của tỉnh Ratanakiri; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành khảo sát, khai thác tuyến du lịch liên quốc gia bằng đường bộ, đặc biệt là phát triển loại hình du lịch caravan.





Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Trong phương hướng hợp tác giai đoạn 2022-2025, hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp trao đổi, tìm kiếm thông tin, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đội K52 quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước; duy trì, ủng hộ các hoạt động giao lưu kết nghĩa các cụm dân cư khu vực biên giới; phối hợp hỗ trợ đào tạo tiếng Việt và tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang của 2 tỉnh... Đặc biệt, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt giúp Ủy ban Phân giới cắm mốc của 2 nước hoàn thiện thủ tục pháp lý, tiến đến phân giới, cắm các mốc còn lại trên thực địa theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và Campuchia.



Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Campuchia năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Liên quan đến sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), UBND tỉnh đã có thư chúc mừng 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 7-6-2022 tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022”. Theo đó, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia và các thành tựu hợp tác của 2 nước trong giai đoạn hiện nay; ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và các hoạt động trong “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022”; giới thiệu về đất nước, con người Campuchia.



Trước đó, tham gia đoàn Cơ quan Lãnh sự tại TP. Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai vào tháng 4-2022, ông Sok Dareth-Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh đã đánh giá cao đóng góp của tỉnh Gia Lai trong phát triển chung của 2 nước Việt Nam-Campuchia cũng như sự phát triển chung của khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung đầu tư tại Campuchia để hợp tác, cùng phát triển.



ANH HUY