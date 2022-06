Đẩy mạnh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Chiều 20-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022. Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.





Đẩy mạnh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực



Báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phát hiện và xử lý kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 88 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh phí và các lĩnh vực khác tại 265 đơn vị. Đến nay, đã kết thúc 47 cuộc thanh tra tại 151 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về tài chính với số tiền 19,8 tỷ đồng tại 72 đơn vị. Cùng với đó, ngành Thanh tra cũng tiến hành 5 cuộc thanh tra về trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tại 25 đơn vị; 77 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 253 cơ quan, đơn vị và 392 cá nhân.



Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Điều tra 2 cấp đã thụ lý, điều tra 12 vụ với 32 bị can liên quan đến tham nhũng, lợi dụng chức vụ, tăng 2 vụ, 8 bị can so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khởi tố 3 vụ với 14 bị can (đến nay đã kết thúc điều tra 2 vụ với 8 bị can); đang tiến hành điều tra 10 vụ với 24 bị can. Ngoài ra, Cơ quan Điều tra đang làm rõ 8 tin báo, kiến nghị khởi tố liên quan đến hành vi có dấu hiệu tham nhũng. Viện Kiểm sát 2 cấp đã thụ lý 3 vụ với 17 bị can liên quan đến nhóm tội phạm về tham nhũng, chức vụ, trong đó, khởi tố mới 2 vụ với 8 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 5 vụ với 17 bị can, trong đó, khởi tố mới 2 vụ với 14 bị can.



Tập trung vào lĩnh vực dễ sai phạm



Gợi ý thảo luận tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho rằng, công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên chưa đáp ứng được kỳ vọng. Việc thu hồi tài sản sau thanh tra còn chậm, nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực chưa phát hiện kịp thời dẫn đến bức xúc trong dư luận. Chính vì thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đề ra những giải pháp cụ thể để làm tốt công tác này.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Về vấn đề này, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức cho biết: Để công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới đạt kết quả cao, ngành Thanh tra sẽ tập trung thanh tra những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực như: xây dựng cơ bản, đất đai, mua sắm tài sản… Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị: Các cơ quan, đơn vị khi kết thúc thanh tra chuyên ngành cần phải có kết luận chỉ rõ đúng-sai, biện pháp khắc phục và xử lý để Thanh tra tỉnh có cơ sở tập hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh. Thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tập trung thanh tra tại một số địa phương, đơn vị, lĩnh vực nhạy cảm có đơn thư kiến nghị, phản ánh. Trong đó, hoàn thành công tác thanh tra về việc ứng dụng khoa học công nghệ và mua sắm trang-thiết bị tại các cơ quan, đơn vị. “Thanh tra tỉnh sẽ tập trung làm rõ và sớm kết luận các cuộc thanh tra về sai phạm cũng như đôn đốc thu hồi tài sản sau thanh tra để củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này”-Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh.



Một trong những vấn đề mà các đại biểu quan tâm tại hội nghị là công tác giám sát, phản biện xã hội cũng như vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chia sẻ kinh nghiệm tại Kông Chro, Bí thư Huyện ủy Phan Văn Trung cho hay: “Để công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao thì trước hết chúng tôi sẽ tích cực triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là lĩnh vực nhạy cảm để phòng-chống tham nhũng có hiệu quả”.



Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực hầu hết xuất phát từ các cuộc thanh tra, kiểm tra và thông tin báo chí. Cùng quan điểm này, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-thông tin: Việc điều tra, truy tố các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mất nhiều thời gian. Trong khi đó, những cán bộ, công chức vi phạm thường xuyên có việc làm, hành vi nhằm che giấu tội phạm. Cùng với đó, công tác giám định thiệt hại do hành vi này gây ra mất nhiều thời gian dẫn đến quá trình khởi tố còn chậm. “Thời gian tới, chúng tôi đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh công tác giám định để Cơ quan Điều tra có cơ sở tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật”-Đại tá Trường nêu ý kiến.

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số tài sản thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là hơn 16 tỷ đồng. Đến nay, đã thu hồi được hơn 5 tỷ đồng, đạt hơn 30%.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá: Bên cạnh những mặt làm được, công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong 6 tháng qua vẫn còn một số hạn chế như: công tác kiểm tra nội bộ chưa tốt; tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh của một bộ phận cán bộ, công chức đối với doanh nghiệp và người dân vẫn còn tồn tại; một số chỉ số về cải cách hành chính bị tụt hạng...



Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chỉ đạo: Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đôn đốc thu hồi tài sản sau thanh tra. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo xử lý trách nhiệm một số cá nhân, tổ chức ở các sở, ngành xảy ra sai phạm qua các kết luận của Thanh tra tỉnh. Cùng với đó, nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác giám định điều tra, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong lĩnh vực này để sớm có kết luận cụ thể làm cơ sở cho cơ quan tố tụng xử lý. Chú trọng công tác luân chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ ở những vị trí nhạy cảm để tránh tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Phối hợp rà soát, kiểm tra các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, các vụ án mà dư luận bức xúc, nổi cộm.



Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay, một bộ phận cán bộ, công chức còn vòi vĩnh, sách nhiễu gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, chính quyền. Chính vì thế, các cấp, các ngành phải tăng cường công tác nắm tình hình để thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng này.



VĨNH HOÀNG