Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ia Grai và thị xã An Khê

(GLO)- Ngày 7-6, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri tại huyện Ia Grai và thị xã An Khê trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ngày 7-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị huyện Ia Grai gồm các ông, bà: Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai; Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trương Thế Vinh-Trưởng phòng Dân tộc huyện Ia Grai cùng các đại biểu HĐND huyện Ia Grai, xã Ia Dêr và Ia Grăng đã có buổi tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của hơn 200 cử tri trên địa bàn.

Các đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Ia Grăng. Ảnh: Phan Lài

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ năm (chuyên đề) và nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) sắp tới. Theo đó, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-7 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Kỳ họp sẽ xem xét một số nội dung, gồm: báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo về kinh phí thực hiện Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 quy định chức danh, bố trí số lượng người, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Grăng (huyện Ia Grai). Ảnh: Phan Lài

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, cử tri xã Ia Dêr đã kiến nghị 8 ý kiến đến đại biểu HĐND các cấp một số vấn đề như: cần quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trên địa bàn xã; nâng cấp đường dây hạ thế tại làng Breng 3 và thôn Hà Thanh; lực lượng công an xã cần tăng cường kiểm tra, tuần tra hạn chế việc vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, công ty sản xuất, khai thác không đảm bảo vệ sinh môi trường; quan tâm hỗ trợ vốn vay cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương…

Ông Ksor Hyao-cử tri xã Ia Dêr kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phan Lài

Tiếp xúc tại xã Grăng, cử tri đã cho ý kiến về: cần kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh, buôn bán phân bón giả, kém chất lượng gây ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của người dân; đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã từ thị trấn Ia Kha đến xã Ia Grăng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp do mức đóng cho các hộ gia đình cao; những vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Ông Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai tiếp thu ý kiến của cử tri xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). Ảnh: Phan Lài

Sau khi lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, đại diện các ngành chức năng của huyện và xã đã giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết. Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, đồng chí Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai đã tiếp thu ý kiến và trao đổi làm rõ thêm những nội dung mà cử tri kiến nghị, quan tâm. Đề nghị UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn phối hợp với xã xuống tận nơi để kiểm tra, thuộc thẩm quyền của cấp nào thì phải giải quyết ngay. Liên quan đến thẩm quyền giải quyết của huyện, đề nghị đại biểu HĐND huyện tiếp thu, đưa vào nội dung của kỳ họp tới. Những nội dung chưa được làm rõ, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và báo cáo đầy đủ tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022.

* Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị thị xã An Khê gồm các ông, bà: Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê; Lê Thị Kiều Hạnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Cửu An và phường An Phước.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường An Phước (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Tại các nơi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) và nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) sắp tới. Đồng thời, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình ứng cử. Sau khi nghe các nội dung thông báo, cử tri xã Cửu An đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến lấn chiếm, tranh chấp đất khai hoang, đất 5%; công tác làm thủ tục đăng ký đất đai còn chậm; chế độ chính sách cho người có công; cấp đất nông nghiệp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã lâu chưa thấy sử dụng, để cỏ mọc hoang gây lãng phí; quá trình xây dựng công trình điện gió đã ảnh hưởng đến bờ kè; đầu tư đường đi bầu Mới; làm kênh mương bờ đập trên địa bàn; làm đường giao thông nông thôn…

Cử tri xã Cửu An (thị xã An Khê) kiến nghị vấn đề đất đai. Ảnh: Ngọc Minh

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, cử tri phường An Phước cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mong muốn Nhà nước đã thu hồi đất của người dân để nâng cấp, mở rộng tuyến đường tránh quốc lộ 19 thì giải quyết sớm tiền bồi thường cho người dân. Thị xã xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất khai hoang và khi quy hoạch khu đất nào cần thông báo, công khai cho hộ dân đang sản xuất trên mảnh đất đó. Bên cạnh đó, nhiều cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét lại tiền thuê đất 5%, đất vượt hạn mức cao; tiền hỗ trợ bò chết bởi bệnh viêm da nổi cục đến nay chưa có…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Cửu An (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ đã giải đáp, đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Đối với vấn đề bồi thường đất để mở rộng tuyến đường tránh quốc lộ 19, Chủ tịch UBND thị xã An Khê yêu cầu các ban, ngành, chính quyền giải quyết theo quy định; hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân hiểu để tạo sự đồng thuận.