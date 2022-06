Cựu chiến binh Kông Chro tích cực giữ gìn an ninh trật tự

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tham gia giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Hội CCB huyện Kông Chro có 1.808 hội viên sinh hoạt tại 74 chi hội thôn, làng, tổ dân phố. Thời gian qua, ngoài thực hiện các nhiệm vụ chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, bảo vệ quyền lợi cho hội viên, Hội còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Công an địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, vận động hội viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đấu tranh phòng-chống tội phạm. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn thành lập, duy trì các tổ tự quản, tham gia công tác hòa giải, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Cụ thể, năm 2021, Hội CCB huyện phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức 32 buổi tuyên truyền về Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự... với hơn 1.500 lượt người tham dự; tổ chức hòa giải thành công 16/16 vụ việc mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội CCB huyện Kông Chro Nguyễn Tiến Hùng (bìa phải) trao đổi công việc với hội viên xã Yang Trung. Ảnh: R’Ô HOK

Ông Trần Văn Sơn-Phó Chủ tịch Hội CCB thị trấn Kông Chro-cho biết: Thời gian qua, Hội CCB thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, vận động người dân đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. “Tháng 2-2022, Hội CCB thị trấn đã thành lập tổ tự quản tại tổ dân phố 1 và tổ dân phố Plei Ktoh. Đều đặn hàng tháng, các thành viên tổ tự quản tổ chức họp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, hướng dẫn người dân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh tố giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm pháp luật, bảo vệ môi trường”-ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Thái Bình Minh (tổ dân phố Plei Ktoh, thị trấn Kông Chro) cho hay: “Tổ dân phố nằm dọc theo tuyến đường Trường Sơn Đông nên tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi cộm là tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập gây rối, điều khiển phương tiện giao thông nẹt pô, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ… Tổ tự quản phối hợp với Công an xã tuần tra, nhắc nhở bà con chấp hành các quy định pháp luật, ký cam kết thực hiện các quy ước, hương ước nên tình hình an ninh trật tự trong tổ dân phố ổn định”.

Song song với đó, Hội CCB huyện Kông Chro còn vận động hội viên và người dân thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ông Đinh Tơng-Chi hội trưởng Chi hội CCB làng Tnang (xã Yang Trung) cho biết: “Qua nắm tình hình, Chi hội CCB làng Tnang đã trực tiếp giải quyết vụ tảo hôn giữa em Đ.T.L. (SN 2006, làng Tnang) và em S.T. (SN 2005, làng Vơn, xã Yang Nam) khi 2 gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tại đây, chúng tôi đã thuyết phục 2 gia đình cam kết với chính quyền không tái phạm”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Hùng-Chủ tịch Hội CCB huyện Kông Chro-thông tin: Thời gian đến, Hội CCB sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước của thôn, làng; phối hợp với lực lượng Công an duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tố giác tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Duy trì và phát huy tổ tự quản tại các thôn, làng, tổ dân phố; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.