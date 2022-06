Chư Pưh: Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp

(GLO)- Những năm gần đây, HĐND các cấp huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã từng bước đổi mới hoạt động giám sát, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ngăn ngừa, chấn chỉnh sai phạm, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Ngăn ngừa sai phạm

Trong 6 tháng đầu năm nay, Thường trực HĐND huyện Chư Pưh thành lập đoàn giám sát về 3 chuyên đề được dư luận quan tâm là: quản lý, sử dụng hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, đóng góp của người dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; tình hình thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự về công tác tuyển quân năm 2020 và 2021; tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức giáo viên trên địa bàn giai đoạn 2019-2022. Bên cạnh đó, 3 ban HĐND huyện (Kinh tế-Xã hội, Dân tộc, Pháp chế) cũng giám sát các chuyên đề về thu-chi ngân sách và xây dựng các công trình, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo và người dân tộc thiểu số, đảm bảo an toàn trật tự giao thông và trật tự xã hội. Thông qua hoạt động giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc, sai phạm và hướng khắc phục.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Văn Hường cho hay: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực và các ban HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó, tập trung giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực quản lý nhà nước được dư luận quan tâm. Sau giám sát, các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc, sai sót, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, tiếp thêm niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh-chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đơn cử như sau khi giám sát chuyên đề, các đơn vị trường học đã phối hợp với Công an huyện, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Chư Pưh giám sát việc triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tại thị trấn Nhơn Hòa. Ảnh: Thiên Di

Còn theo ông Đặng Lê Minh-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Don kiêm Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Chư Pưh thì: “Về phía HĐND xã, từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức giám sát về công tác xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Kết quả giám sát cho thấy, UBND xã chưa thực hiện có hiệu quả nội dung được giám sát như: ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai nhiệm vụ chưa kịp thời, việc triển khai phổ biến pháp luật cho người dân chưa thường xuyên và đơn điệu về hình thức… Hiện UBND xã đã triển khai nhiều phần việc để khắc phục những hạn chế trong công tác này. Đối với Ban Pháp chế, qua đợt giám sát, các đối tượng được giám sát trước đó đang tích cực triển khai biện pháp khắc phục thiếu sót về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương”.

Đổi mới hoạt động giám sát

Xác định giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan dân cử, HĐND các cấp huyện Chư Pưh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Một trong những điểm mới của HĐND huyện Chư Pưh là giám sát theo các chuyên đề với kế hoạch chi tiết. Các đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn và giám sát theo tổ đại biểu HĐND. Trong 6 tháng đầu năm nay, có 5 tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện giám sát, hiện có 3 tổ báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên HĐND huyện triển khai giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản. “6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND huyện sẽ triển khai giám sát 4 chuyên đề còn lại theo Nghị quyết HĐND huyện và một số nội dung cử tri quan tâm. Chúng tôi cũng sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của giám sát. Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh mở lớp tập huấn giám sát cho đại biểu HĐND huyện”-ông Hường cho biết thêm.

Thời gian qua, HĐND cấp xã cũng từng bước nâng cao chất lượng giám sát nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân. Về vấn đề này, ông Trần Minh Tâm-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrú-cho biết: Đại biểu HĐND xã sẽ tham gia các lớp bồi dưỡng do HĐND cấp trên tổ chức; giao lưu với xã bạn để học hỏi những kinh nghiệm hay trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giám sát. Trước mỗi đợt giám sát, HĐND xã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn về nội dung. Chúng tôi cũng sẽ thông báo kết luận giám sát cụ thể, chi tiết những vấn đề còn tồn tại, lộ trình khắc phục và theo dõi sát sao việc khắc phục tồn tại, vướng mắc mà trước đó đoàn giám sát chỉ ra.