Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hướng toàn bộ hoạt động về cơ sở

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến Khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội quý II; triển khai nhiệm vụ công tác quý III-2022 diễn ra chiều 17-6.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; đại diện các Ban: Tổ chức Tỉnh ủy, Tuyên giáo Tỉnh ủy, Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy cùng trưởng các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.



Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu cấp huyện với sự tham dự của đại diện thường trực cấp ủy, HĐND, UBND huyện và các ban Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, thị xã, thành phố.



Quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên



Thực hiện tốt phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”, quý II-2022, các đơn vị trong Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động nắm chắc hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân dưới nhiều hình thức để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, hội viên và Nhân dân như: việc làm, đất ở, đất sản xuất, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, một số vấn nạn...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy





Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Prông Siu H'Thoan cho hay: “Trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra tình trạng tảo hôn và một số vấn nạn khác. Do đó hàng tháng, Hội tổ chức quán triệt các cơ sở Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, pháp luật tới từng hội viên phụ nữ, quần chúng nhân dân. Triển khai, duy trì có hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ như: “Nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, “Nói không với tự tử”; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện”.



Liên quan đến vấn đề này, Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang Trần Thị Ngọc Hà thông tin: Trong quý II, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại, hậu quả của nạn tảo hôn trong trường học và đến từng thôn, làng, Huyện Đoàn còn triển khai vận động hỗ trợ một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thanh-thiếu niên mắc các bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên khó khăn. Liên hệ với một số công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tổ chức kết nối, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên, nhất là đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số.



Trong quý, các đơn vị trong Khối đã tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội; tham mưu và phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cụ thể, các đơn vị đã phát triển mới 12.186 đoàn viên, hội viên (tăng 3.861 đoàn viên, hội viên so với cùng kỳ năm trước); phối hợp giới thiệu 1.657 quần chúng ưu tú cho Đảng và xem xét kết nạp được 657 đảng viên mới. 6 huyện và 30 xã đã tổ chức đã tổ chức đối thoại được 39 cuộc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Ở cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” năm 2022 với chủ đề “Gia Lai chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong đại dịch Covid-19” thu được nhiều kết quả tốt đẹp.



Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong quý II, các đơn vị chú trọng triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ nhà ở, phương tiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm... cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Sê Lê Đình Huấn cho biết: Huyện chỉ đạo các hội, đoàn thể rà soát, vận động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời chiếu sáng một số đường làng đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn. Trong tháng 6, huyện phấn đấu hoàn thành mua bảo hiểm y tế cho 3.740 hộ cận nghèo để người dân có điều kiện khám-chữa bệnh.



Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị 08



Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đơn vị trong Khối đã tổ chức 9 cuộc giám sát theo kế hoạch. 17/17 Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã phê duyệt 93 nội dung giám sát theo đề nghị của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp, trong đó có 13/17 đơn vị thực hiện giám sát tập trung chủ yếu vào những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.



Về công tác tổ chức đại hội, các hội, đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt theo thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 4/25 Đoàn cấp huyện và tương đương đã tổ chức đại hội; 4/17 Hội Cựu chiến binh cấp huyện cũng đã hoàn thành đại hội. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ, ngày 6-5-2022 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy



Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao kết quả các đơn vị trong Khối phấn đấu đạt được, cũng như những ý kiến tại hội nghị. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhìn nhận: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự vào cuộc tích cực, triển khai thực hiện tốt các phong trào, hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong quý III-2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hướng toàn bộ hoạt động về cơ sở, chăm lo cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; quan tâm củng cố tổ chức, đảm bảo điều kiện để các tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề khó; do vậy, cấp ủy các cấp cần quan tâm và phải có kế hoạch, định hướng, cách làm cụ thể mới mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn.



Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; hoạt động tiếp xúc, đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nâng cao chất lượng các chương trình, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực tiễn ở cơ sở và lợi ích của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, trọng tâm là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”, chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về mọi mặt.



Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 theo kế hoạch đề ra; quan tâm, rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.



ANH HUY