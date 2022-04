Thường trực Huyện ủy Đak Pơ đối thoại với người dân

(GLO)- Chiều 22-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy Đak Pơ với người dân trên địa bàn bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu 7 xã, thị trấn.

Quảng cảnh hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Thường trực huyện ủy Đak Pơ với người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Tuyết Mai

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy đã tiếp thu 27 lượt ý kiến của bà con (trong đó 16 ý kiến được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thu thập từ đầu tháng 3 tại các xã thị trấn; 11 ý kiến được thu thập tại hội nghị).

Theo đó, các ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề như: cấp thẻ bảo hiểm y tế tại làng Hway (xã Hà Tam), lắp đèn điện chiếu sáng dọc quốc lộ 19 đoạn nối từ cầu 26 đến cầu 27; cấp đất ở có sổ đỏ cho từng hộ dân làng Groi (xã Ya Hội); sớm có giải pháp đồng bộ giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Yang Bắc; bãi rác của huyện ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của người dân tổ dân phố 4 (thị trấn Đak Pơ); đề nghị mở rộng cầu Đỏ (xã Tân An); tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở đoạn đường từ ngã ba Chí Công đi Tư Lương (xã Tân An)...

Kết thúc hội nghị, tất các ý kiến đều đã được lắng nghe, ghi nhận đầy đủ. Thường trực Huyện ủy cũng đã trả lời các ý kiến thỏa đáng, đồng thời giao nhiệm vụ cho các ban, ngành liên quan giải quyết dứt điểm cho người dân.