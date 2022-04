Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên, hội viên

(GLO)- Chiều 6-4, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh quý I-2022. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện các ban Đảng và các đơn vị trong khối.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động



Quý I-2022, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố tổ chức hội và phát triển mới 2.784 đoàn viên, hội viên. Với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”, các đơn vị trong khối đã tổ chức phát động, triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và có 343 công trình, phần việc được triển khai thực hiện với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xuất Quỹ phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh phân bổ gần 10,5 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong Tháng Thanh niên năm 2022, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: xây dựng, sửa chữa các tuyến đường; tặng mô hình sinh kế, nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái; sửa chữa đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn thông tin: “Hội phối hợp với các cấp, các ngành hỗ trợ hội viên, nông dân đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử và kết nối điểm bán nông sản an toàn. Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp mua trên 2.000 tấn phân bón hữu cơ trả chậm, tạo điều kiện cho hội viên trong sản xuất”.



Cùng với đó, các đơn vị trong khối cũng thường xuyên nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu, giải quyết các vấn đề bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, nhân sự tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo kế hoạch. Đến nay, 16/17 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong đại hội điểm Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở; 159/567 tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức đại hội cấp cơ sở; Liên đoàn Lao động tỉnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028).



Tiếp tục rà soát, phân loại các mô hình



Trên cơ sở gợi ý của Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nhất là việc triển khai, duy trì các mô hình, cuộc vận động. Trước thực trạng 1 tuyến đường nhưng có nhiều mô hình cùng triển khai thực hiện, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu đề xuất: Cần nghiên cứu cách triển khai và xem xét có tiếp tục duy trì để tránh trùng lặp? Riêng với mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa” đây là hoạt động lớn nhằm cụ thể hóa trong việc chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới của các cấp Hội Phụ nữ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng cần xem xét đối với một số địa phương, một số tuyến đường, tránh dàn trải vì vẫn còn nhiều nơi thường xuyên thiếu nước vào mùa khô dẫn đến mô hình chưa phát huy hiệu quả.



Trước những khó khăn do giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh, giá vật tư phân bón tăng cao, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan nêu nguyện vọng của người dân qua thực tế nắm bắt tại cơ sở: “Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt chính sách bình ổn giá để đảm bảo cuộc sống cho người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường”. Liên quan đến các mô hình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin: Mặt trận các cấp đang duy trì 70 mô hình, trong đó, qua rà soát có 64 mô hình phát huy hiệu quả. Để tiếp tục đánh giá hiệu quả của từng mô hình, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục kiểm tra, đánh giá cụ thể.



Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đã đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các quy định về nêu gương, nhất là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022 và tăng cường công tác phòng-chống dịch với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng-chống dịch Covid-19” nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (ở giữa) tặng túi an sinh cho người dân trong khu vực phong tỏa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại phường Yên Đổ (TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy



Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm phương châm: “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện có hiệu quả mô hình nông hội, “Làng phụ nữ kiểu mẫu” và “Làng thanh niên “2 không, 2 có”. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Trước mắt là chuỗi các hoạt động trong Tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24-5).



Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.



Đối với việc triển khai thực hiện các mô hình, cuộc vận động, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, phân loại và có kiến nghị, đề xuất cụ thể; khuyến khích các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.



ANH HUY