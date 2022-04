Kết thúc quý I-2022, Kông Chro thu ngân sách đạt 37% dự toán

(GLO)- Ngày 5-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2022.



Quý I-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được kết quả tích cực. Theo đó, đến nay toàn huyện đã gieo trồng được hơn 5.808 ha cây trồng các loại, vượt 12,6% kế hoạch, tăng 5,27% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia súc có 63.913 con, đạt 98,3% Nghị quyết, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 216,04 tỷ đồng, đạt 24,45% kế hoạch, tăng 34,05% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 215,17 tỷ đồng, đạt 28,69% kế hoạch, tăng 0,97% so với cùng kỳ năm 2021. Đến 30-3, thu ngân sách trên địa bàn huyện hơn 7,8 tỷ đồng, đạt 37% dự toán giao, tăng 0,58% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, toàn huyện đạt được 194 tiêu chí nông thôn mới/13 xã, bình quân đạt 14,92 tiêu chí/xã.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn y kết nạp 23 đảng viên, đạt 21,9% Nghị quyết.



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quý I, trên cơ sở đó đề ra giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong quý II-2021. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07-NQ/HU về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tích cực tuyên truyền để người dân thấy rõ được hiệu quả của chuyển đổi cây trồng, mang lại giá trị kinh tế cao; chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh hại cây trồng và vật nuôi; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản; phòng cháy, chữa cháy rừng và chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2022…



