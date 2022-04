Gia Lai: Giao ban công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Chiều 8-4, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng-chống tham nhũng. Theo đó, cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra 16 tổ chức đảng, 47 đảng viên; giám sát 5 tổ chức đảng và 20 đảng viên, qua đó thi hành kỷ luật 39 đảng viên có sai phạm. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng, 25 đảng viên đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 10 đảng viên.



Trên lĩnh vực phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt các quy định công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, đăng tải kịp thời các văn bản, thủ tục hành chính, đặc biệt là trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, thu chi tài chính, thủ tục hành chính... Ngành Thanh tra đã triển khai 52 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách và các lĩnh vực khác. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm về tài chính tại 29 đơn vị với số tiền hơn 9,1 tỷ đồng. Cùng với đó, tiến hành 5 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng tại 19 đơn vị; 24 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 74 tổ chức, cơ sở và 74 cá nhân.



Bên cạnh đó, công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ cũng được các cơ quan tư pháp triển khai có hiệu quả. Cơ quan điều tra 2 cấp Công an đang thu lý, điều tra 10 vụ với 26 bị can liên quan đến nhóm tội phạm tham nhũng, chức vụ. Đến nay, đã khởi tố 1 vụ/8 bị can, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 1 vụ/7 bị can.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp, công tác giải quyết thủ tục hành chính, đấu tranh phòng-chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Chính vì thế, các đại biểu cần tập trung phân tích, đánh giá cụ thể từng lĩnh vực đề ra các giải pháp. Trong đó, tập trung làm rõ việc "sốt" đất hiện nay có sự tham gia, tiếp tay của các cán bộ, công chức không; cần thanh tra, làm rõ việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra, rà soát các dự án; tội phạm trộm cắp, ma túy diễn biến phức tạp, đặc biệt là tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số. Đó là những vấn đề nổi cộm cần được phân tích, đánh giá để có giải pháp cụ thể.

“Làm tốt công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, thu hồi tài sản, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm, giải quyết tốt các vấn đề dư luận quan tâm sẽ tạo niềm tin lớn trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền các cấp”-Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh.



VĨNH HOÀNG