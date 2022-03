Ưu tiên triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sáng 18-3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn chủ trì hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ. Hội nghị có sự tham dự của các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông-Vận tải; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…



Công an TP. Pleiku đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến



Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tại Đề án này đã giao rõ từng nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, theo đó các địa phương phải chủ trì triển khai 13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan trung ương.



Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn nêu, tại hội nghị triển khai Đề án ngày 18-1-2022 và tại Phiên họp ngày 2-3-2022, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt, chỉ đạo rõ 3 nội dung cụ thể.



Thứ nhất, đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp.



Thứ hai, việc triển khai Đề án phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài.



Thứ ba, phải lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển, những nỗ lực, đổi mới, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Đề án.



Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị, các Bộ, cơ quan, địa phương cần bắt tay triển khai ngay những nhiệm vụ được giao theo đúng lộ trình của Đề án. Để làm tốt việc này, trước hết cán bộ, công chức được được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06 phải nhiệt huyết, công tâm, tinh thông nghiệp vụ và đổi mới sáng tạo, là chủ thể, trung tâm của công cuộc chuyển đổi số nói chung, triển khai Đề án nói riêng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tập trung ưu tiên nguồn lực hoàn thành việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tiến độ và yêu cầu tại Đề án 06 - Ảnh: VGP



Theo đó, Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn, “trao đổi trực tiếp nhằm cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc” để triển khai thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.



Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của bộ, ngành, địa phương thực sự quan tâm, chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 tại cơ quan, địa bàn mình phụ trách, trong đó phải triển khai đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.



Phải coi đây là nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan mình, không phải nhiệm vụ của riêng hệ thống cơ quan Công an hay Văn phòng UBND cấp tỉnh.



“Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung, khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong Đề án”-Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn nhấn mạnh.



Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ được giao chủ trì và Văn phòng Chính phủ để tổ chức triển khai, cung cấp cho người dân; đồng thời, theo dõi, giám sát để đảm bảo việc thực hiện thực chất, có hiệu quả thực sự, tạo tiền đề để triển khai nhân rộng với các dịch vụ công khác.



Bên cạnh đó thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thông tin, giấy tờ của công dân chỉ cung cấp một lần. Việc này cần hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2022, làm cơ sở nhân rộng việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác phục vụ số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính.



Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) Ngô Hải Phan đã giới thiệu 13 nhiệm vụ địa phương chủ trì triển khai theo Đề án 06 và tiến độ triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu.



Cục Kiểm soát TTHC cũng tập huấn, hướng dẫn đến các đầu cầu trực tuyến về nội dung: Nâng cấp, triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực. Đại diện Bộ Công an đã tập huấn về quy trình, yêu cầu kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quy trình kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử…



Theo ông Ngô Hải Phan, theo yêu cầu đặt ra của Đề án, từ nay đến hết tháng 5-2022, các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông-Vận tải, Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC (bảo đảm kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nguyên tắc: Khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện thủ tục hành chính).



Theo đó, các Bộ, cơ quan cần thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.



Trong đó, Bộ Công an tập trung cung cấp 11 dịch vụ công, Bộ Tư pháp chủ trì hướng dẫn tái cấu trúc quy trình 3 dịch vụ công là: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, hoàn thành trong tháng 3-2022.



VPCP có trách nhiệm tái cấu trúc quy trình đối với 2 nhóm dịch vụ công: Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú-cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Liên thông đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng phí.



Các địa phương nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hạn chế thông tin phải nhập đối với những dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu đối với 3 dịch vụ công: Đăng ký khai sinh; Đăng ký khai tử; Đăng ký kết hôn và triển khai theo hướng dẫn, đề nghị của Bộ Giao thông vận tải Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.



Ông Ngô Hải Phan cho biết, đơn vị sẽ mở kênh giải đáp trực tuyến trên trang thutuchanhchinh.vn để các Bộ, ngành, địa cùng nhau trao đổi, tháo gỡ, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.



Tại hội nghị, VPCP đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục phối hợp, có những hành động cụ thể, thiết thực trong việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ nhằm cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực tại bộ, ngành, địa phương, tạo chuyển biến thực chất về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân.

25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án 06:



1. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân



2. Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân



3. Đăng ký thường trú



4. Đăng ký tạm trú



5. Khai báo tạm vắng



6. Thông báo lưu trú



7. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy



8. Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)



9. Đăng ký khai sinh



10. Đăng ký khai tử



11. Đăng ký kết hôn



12. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông



13. Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu



14. Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu



15. Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí



17. Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình



18. Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân



19. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).



20. Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe



21. Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng



22. Cấp phiếu lý lịch tư pháp



23. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp



24. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)



25. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện





Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ