Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: "Tập trung triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn"

(GLO)- Thực hiện chương trình công tác, sáng 31-3, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2022.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Trong quý I, cùng với công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Đồng thời tích cực phối hợp, đôn đốc thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Theo đó, toàn tỉnh đã kết nạp được 281 đảng viên, trong đó có 97 đảng viên dân tộc thiểu số (chiếm 34,5%), 18 đảng viên là người có đạo (chiếm 6,8%), 112 đảng viên nữ (chiếm 39,9%)…

Bà Lê Thị Thanh Mai-Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng bộ huyện Đak Pơ-thông tin: “3 tháng đầu năm, huyện đã tập trung làm tốt công tác kết nạp Đảng và tiếp tục triển khai thực hiện việc nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng các thôn, làng, tổ dân phố. Cụ thể, đến nay toàn huyện có 32 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên (đạt trên 65%) và 7/49 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện sẽ nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố đạt trên 60% và trên 93% trưởng thôn là đảng viên”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng; việc tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, công tác dân vận chính quyền, dân vận của lực lượng vũ trang được triển khai có hiệu quả gắn với phát triển kinh tế-xã hội; công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được quan tâm; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” có nhiều chuyển biến...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quý I vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Do đó tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đề ra nhiều giải pháp. Trước tình hình trộm cắp tài sản và tai nạn giao thông gia tăng, Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nêu giải pháp: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tăng cường công tác chỉ đạo quyết liệt và triển khai các biện pháp mới nhằm giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông, đồng thời tham mưu nâng cấp, cải tạo về hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông trên 1 số tuyến đường.

Đặc biệt, trước thực trạng “sốt” giá đất tại TP. Pleiku và vùng ven, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho rằng: Đây là vấn đề nóng liên quan đến nhiều vấn đề. Vì vậy, đề nghị các ngành chức năng cần tiếp tục theo dõi về diễn biến để tham mưu, đề xuất hướng xử lý cho phù hợp. Bí thư Thành ủy Pleiku cũng đề xuất về việc nghiên cứu tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp và tăng hạn mức tách thửa đất nông nghiệp.

Nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề kiến nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Trên cơ sở các văn bản, tài liệu liên quan, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động biên tập, phát hành thông tin về sinh hoạt chi bộ, đây là điểm mới cần phát huy và Ban Tuyên giáo các cấp ủy cần nghiên cứu để công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế cấp mình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần nghiên cứu, khẩn trương làm Sổ tay sinh hoạt chi bộ điện tử. Bên cạnh đó, thường trực các huyện chỉ đạo, rà soát chương trình, nội dung của các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; các ban Đảng của tỉnh nghiên cứu về việc tổ chức, duy trì việc giao ban hàng quý; Ban Dân vận các cấp quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc-tôn giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, công tác cán bộ là công tác thống nhất lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và là “then chốt của then chốt”. Do đó, các địa phương phải "dồn sức, dồn năng lực, dồn thời gian làm cho tốt". Để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, đầy đủ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị từ quý 2 trở đi, báo cáo quý của các cơ quan khối Đảng, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng bộ trực thuộc đều gửi đến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nắm bắt, nghiên cứu.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Bí thư các huyện quan tâm, chỉ đạo trong việc nuôi dưỡng, khai thác đúng các nguồn thu để đảm bảo việc thu ngân sách năm 2022 và tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, triển khai giải ngân vốn đầu tư cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Bí thư các huyện phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền, quản lý chặt chẽ đối tượng không có giấy phép lái xe; nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 và phòng, tránh tai nạn đuối nước. Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các huyện tăng cường chỉ đạo và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai để có kế hoạch tuyên truyền cho chính xác, tránh thông tin sai lệch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong quý I. Để chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, nhất là hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Đảng bộ, cơ quan triển khai tổ chức tốt các phong trào thi đua và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động. Bên cạnh đó, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ về công tác phòng-chống dịch Covid-19, nhất là thông điệp 5K và tiêm vắc xin mũi 3 cho các đối tượng và trẻ dưới 12 tuổi. Cùng với đó, quan tâm đến phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và ứng phó với thiên tai; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và chuẩn bị các điều kiện để trồng rừng ở huyện phía Tây, chống cháy rừng khu vực phía Đông và Đông Nam; đẩy mạnh khuyến khích các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nông thôn mới ở các địa phương, đặc biệt là xây dựng các làng nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên lưu ý, các ngành, địa phương cần khuyến khích chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm” đồng thời phải vào cuộc hỗ trợ trong tiêu thụ sản phẩm của người dân; tiếp tục chỉ đạo thành lập các hợp tác xã theo định hướng của Trung ương. Ngoài ra, rà soát, kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập cũng như xử lý trên các lĩnh vực về quản lý nhà nước về tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công, quản lý tài nguyên khoáng sản, hỗ trợ các doanh nghiệp trong khảo sát, đề xuất các hướng đầu tư trên địa bàn cũng như cấp các dự án đầu tư theo quy định để tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị tiếp tục tổ chức việc dạy học và kiểm tra kết quả chất lượng học tập thời gian qua; tổ chức các hoạt động văn hóa-xã hội, du lịch theo đúng chỉ đạo về thích ứng với điều kiện hiện nay. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, nhất là nhiệm vụ diễn tập phòng thủ ở các huyện; nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, kiểm soát tốt tình hình an ninh nông thôn đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông ở các tuyến đường. Mặt khác các địa phương phải rà soát, giải quyết các vụ việc từ các kiến nghị, đề xuất của người dân kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ngành, các địa phương trong quý II và thời gian tới phải quan tâm và đánh giá tình trạng "sốt" đất trên địa bàn; theo dõi, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận trong Nhân dân; giám sát, phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; khẩn trương cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo đại hội các tổ chức chính trị và đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở theo nhiệm kỳ.