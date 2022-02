Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Krông Pa

(GLO)- Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai-đơn vị huyện Krông Pa vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) bằng hình thức trực tuyến đến 14 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu trung tâm có các ông, bà trong tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Krông Pa, gồm: Tô Văn Chánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu; Rcom Sa Duyên-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Ra Lan Song Linh-Phó Trưởng ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các, ban, ngành của huyện. Ngoài ra, tại 14 điểm cầu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã và 307 cử tri.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Sau khi đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, các cử tri đã có 16 lượt ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung sau: giá cả giống, vật tư nông nghiệp, phân bón cao; hỗ trợ kinh phí thiệt hại do dịch viêm da nổi cục trên bò; gia hạn thời gian trả gốc của các ngân hàng đối với người dân vay vốn gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chế độ phụ cấp cho Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở thôn, buôn; giải quyết việc làm cho công dân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương; chậm trễ trong việc cấp thẻ căn cước công dân; đầu tư xây dựng trụ sở công an cấp xã; khắc phục ngập úng tại quốc lộ 25...

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Thảo-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt cho lãnh đạo UBND huyện đã trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh-Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII đã ghi nhận và cho biết sẽ sớm chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan để nhanh chóng trả lời, giải quyết.