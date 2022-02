Quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong năm, công tác này đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, "không ngừng", "không nghỉ".





Tròn 1 năm sau Đại hội XIII của Đảng thành công, ngày 21-1, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ) cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra, xử lý kỷ luật và kiến nghị, yêu cầu xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng và 20 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý liên quan đến các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo (trong đó có 3 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 2 thứ trưởng, 1 nguyên chủ tịch tỉnh, 1 nguyên phó bí thư tỉnh ủy, 13 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang)…





Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NLĐO



Theo đó, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.130 vụ/4.084 bị can, truy tố 2.024 vụ/4.056 bị can, xét xử sơ thẩm 1.898 vụ/3.471 bị cáo về các tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ, kinh tế; trong đó, tội phạm tham nhũng đã khởi tố, điều tra 266 vụ/646 bị can; truy tố 250 vụ/643 bị can; xét xử sơ thẩm 214 vụ/525 bị cáo.



Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 8 vụ án/38 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 14 vụ án; kết thúc điều tra 13 vụ án/123 bị can, kết luận điều tra bổ sung 4 vụ/52 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 15 vụ án/151 bị can, xét xử sơ thẩm 15 vụ án/86 bị cáo, xét xử phúc thẩm 9 vụ án/40 bị cáo...



Từ số liệu nêu trên minh chứng cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng ở nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm. Cùng với đó, là công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".



Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, "không ngừng", "không nghỉ", không vì chống dịch mà "chùng xuống, không xử lý" của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được đẩy mạnh; xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".



Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cạnh đó, phải xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm, bất kể người đó là ai… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"…



Cùng với đó, Tổng Bí thư đề nghị trong năm 2022 tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 16 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc; truy tố 20 vụ án; xét xử sơ thẩm 22 vụ án. Nhất là tập trung chỉ đạo xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế; các vụ việc, vụ án xảy ra tại Khánh Hòa, TP HCM, Đồng Nai, An Giang…

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)