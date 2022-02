Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Chư Păh cần tiếp tục đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

(GLO)- Sáng 23-2, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và chương trình công tác trọng tâm năm 2022.

Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt trong năm 2021

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh Trần Minh Sơn cho hay: Năm 2021, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, song dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất là 11,03% (đạt 100,05%, tăng 9,13% so với năm 2020). Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện hơn 26,2 ngàn ha (đạt 101,18%, tăng 1,65%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt 58,92 tỷ đồng (bằng 191,3% kế hoạch của tỉnh và 151,8% kế hoạch của huyện). Công tác trồng rừng được tập trung triển khai với 534/579 ha (đạt 190,71% so với Nghị quyết). Trong năm 2021, huyện thành lập được 3 nông hội; có 13 hợp tác xã hoạt động với tổng vốn điều lệ là 17 tỷ đồng (tăng 4 hợp tác xã so với năm 2020). Huyện có 20 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó 1 sản phẩm đạt 4 sao, 19 sản phẩm đạt 3 sao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 3,82% (giảm 2,24% so với năm 2020; đạt 149,33% Nghị quyết). An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Toàn huyện hiện có 5 Trạm Y tế lưu động và 273 tổ Covid-19 cộng đồng với 961 thành viên. Tính đến ngày 18-2, huyện đã tổ chức triển khai tiêm vắc xin theo đúng tiến độ và quy định cho đối tượng 12-17 tuổi (mũi 1 đạt 99,27%; mũi 2 đạt 83,06%) và từ 18 tuổi trở lên (mũi 1 đạt 104,2%; mũi 2 đạt 94,34%; mũi 3 đạt 30,5%).

Song song với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh đặc biệt chú trọng. Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở Đảng; 74/109 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy; 40/109 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; 79/109 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Năm 2021, huyện đã kết nạp 109 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 2.761 người. Qua đánh giá, xếp loại cuối năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95,83% (vượt 15,83% so với Nghị quyết); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95,77% (vượt 15,77%). Huyện cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập trung gỡ khó cho địa phương

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Huyện ủy Chư Păh Trần Minh Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn hán, dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò và tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân cũng như tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Theo đó, trong năm, huyện có 2 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết đề ra, gồm: số xã, làng đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, tình trạng cháy rừng; khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

Sau khi nghe báo cáo của huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đồng thời trên cơ sở gợi ý của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, gỡ khó cho địa phương trên nhiều lĩnh vực. Hầu hết ý kiến đều cụ thể, thiết thực và bám sát ngành, lĩnh vực phụ trách nhằm tìm ra giải pháp giúp Chư Păh thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Liên quan đến chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện năm 2021 không đạt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đề nghị: “Thời gian tới, huyện cần đề ra các giải pháp tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phải chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến 2 tiêu chí là thu nhập bình quân đầu người và hộ nghèo. Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 21-1-2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, số hộ nghèo đã tăng lên rất nhiều. Cụ thể, theo chuẩn cũ, huyện chỉ có 3,82% thì qua chuẩn nghèo mới đã tăng lên 10,98%. Đây là một vấn đề khó, tuy nhiên, huyện cần triển khai đảm bảo đạt thực chất, không nên chạy theo thành tích”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đánh giá: Trong năm 2021, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của huyện không đạt (82,2/95%) do nhiều nguyên nhân. Thế nhưng, trong năm 2022, huyện chỉ đề ra chỉ tiêu này đạt 83,7% là tương đối thấp, nên xem xét lại. Vì theo chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 phải đạt 95%, riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số là 98%. Nếu huyện đề ra thấp như vậy, trong khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ không nhiều, sẽ rất khó khăn. Do đó, đề nghị huyện cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cấp xã rà soát kỹ các nhóm đối tượng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Với địa phương có nhiều tiềm năng du lịch như Chư Păh, nhiều đại biểu cũng cho rằng, huyện nên khai thác tối đa thế mạnh sẵn có để phát triển, tạo “sức hút” riêng không lẫn với những nơi khác. “Trên địa bàn huyện có khá nhiều điểm đến hút khách như: Biển Hồ chè, núi lửa Chư Đang Ya, bãi đá cổ Ia Ly, Thủy điện Ia Ly, thác Công chúa... Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch, huyện cần xây dựng các phương án, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón khách tới tham quan trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an toàn và hiệu quả”-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung đề nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh nêu ý kiến về chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của huyện Chư Păh năm 2022. Ảnh: Hồng Thi

Ngoài ra, những vấn đề như: giải pháp giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội bền vững; xem xét chỉ tiêu thu ngân sách của huyện năm 2022; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm; quy hoạch tổng thể 3 loại rừng; tỷ lệ tốt nghiệp THPT còn thấp; tai nạn giao thông chưa giảm 3 tiêu chí; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; đổi mới hoạt động dân vận chính quyền... cũng được đưa ra bàn thảo tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện thời gian qua. Với tinh thần đổi mới xuyên suốt đã đề ra trong Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ huyện, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phải tiếp tục truyền đạt tư tưởng đổi mới này đi vào hoạt động thực tế của Đảng bộ trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; thường xuyên sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với thực tế và triển khai hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành; tăng cường đi công tác, bám nắm cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện cụ thể hóa các Nghị quyết, chương trình hành động đã ban hành của tỉnh; trong đó, tập trung làm rõ và thực hiện có hiệu quả đề án về công tác cán bộ theo tinh thần chung của tỉnh gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Chính trị huyện; quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch bồi dưỡng cán bộ năm 2022.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã xác định gồm: Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch; Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022) với các hoạt động, chuỗi du lịch tại địa bàn, huyện phải tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh chuẩn bị thật chu đáo, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của địa phương.

Bên cạnh đó, huyện cũng cần huy động các nguồn lực tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân; quan tâm kiểm tra, giám sát, động viên cơ sở giáo dục làm tốt công tác phòng-chống dịch bệnh trong trường học, nhất là bậc mầm non và tiểu học, tạo sự an tâm cho phụ huynh và học sinh khi đến trường.

Về công tác xây dựng Đảng trong năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị huyện Chư Păh thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.