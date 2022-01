Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Người có uy tín cần đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, xã hội

(GLO)- Nhằm ghi nhận và tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn (2020-2021), chiều 10-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tuyên dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lễ tuyên dương có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và 35 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ tuyên dương người có uy tín. Ảnh: Lê Anh

Trong giai đoạn 2020-2021, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai là những người tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, đội ngũ người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin lời kẻ xấu kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Qua đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Cũng trong giai đoạn 2020-2021, Công an tỉnh đã tiếp xúc, tranh thủ hơn 3.000 lượt người có uy tín phục vụ công tác nắm tình hình, qua đó tiếp nhận hơn 350 tin báo có giá trị liên quan đến ANTT. Bên cạnh đó, các chính sách dành cho người có uy tín đã được Công an tỉnh quan tâm, thực hiện kịp thời. Cụ thể, Công an tỉnh đã tổ chức 7 buổi tọa đàm, gặp mặt biểu dương 157 người có uy tín; tổ chức 85 lượt tặng quà dịp lễ, Tết và thăm hỏi đau ốm; hỗ trợ cho 1.300 lượt người có uy tín gặp hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 130 lượt người có uy tín đạt thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao và biểu dương những thành tích, đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong suốt thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của người có uy tín và tầm quan trọng của công tác vận động, tranh thủ người có uy tín; thực sự coi người có uy tín là lực lượng quan trọng, trực tiếp trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn người có uy tín nắm tình hình địa bàn, theo dõi, quản lý, giáo dục các loại đối tượng và tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT nảy sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện tốt nhất cho người có uy tín phát huy vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ người có uy tín trong tỉnh luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng thôn, làng, khu dân cư văn hóa, giàu mạnh…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 36 người uy tín tiêu biểu; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 111 người uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020-2021.